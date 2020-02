Bentley Systems ruft zu Nominierungen für das Preisprogramm Year in Infrastructure 2020 auf

Die Gewinner werden bei der

Bentley Systems, Incorporated, der weltweit führende Anbieter umfangreicher Softwarelösungen für Innovationen in den Bereichen Planung, Bau und Betrieb von Infrastruktur hat heute dazu aufgerufen, Nominierungen für das Year in Infrastructure 2020-Preisprogramm einzureichen. Die Preise, die von unabhängigen Jurys aus Branchenexperten vergeben werden, würdigen Infrastrukturprojekte für digitale Innovationen, mit denen die Projektabwicklung und/oder die Anlagenleistung verbessert werden. Nominierungen können bis zum Freitag, 1. Mai 2020 eingereicht werden.

Die Year in Infrastructure-Auszeichnungen sind zentraler Bestandteil der jährlichen Year in Infrastructure-Konferenz von Bentley. Die Konferenz findet vom 12. bis 15. Oktober im Vancouver Convention Center statt und bringt Infrastrukturexperten und Branchenführer aus der ganzen Welt zusammen, um Best Practices zu teilen und mehr über die neuesten technologischen Fortschritte zu erfahren, die Infrastrukturprojektabwicklung und die Anlagenleistung verbessern. Die Gewinner werden während des Gala-Dinners bei der Preisveranstaltung zum Abschluss der Konferenz bekannt gegeben.

Anwender von Bentley Software sind eingeladen, ihre Projekte beim Year in Infrastructure-Preisprogramm zu nominieren. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Phase sich das Projekt befindet – Entwurf/Konzeption, Planung, Bau oder Betrieb. Die drei Finalisten in jeder Kategorie erhalten eine Reise nach Vancouver, wo Sie als Gäste von Bentley Systems an der Year in Infrastructure 2020-Konferenz teilnehmen können. Im Rahmen der Konferenz präsentieren die Finalisten ihre Projekte vor den Juroren, führenden Persönlichkeiten der Branche und mehr als 100 Medienvertretern.

Jedes Projekt, das für einen Preis nominiert wurde, erzielt einen hohen Bekanntheitsgrad in der weltweiten Infrastruktur-Community. Durch das Year in Infrastructure-Preisprogramm können Teilnehmer:

Globale Bekanntheit erlangen, da ihre Infrastrukturprojekte im Infrastructure Yearbook von Bentley vorgestellt werden, das in gedruckter und digitaler Form an Medien, Behörden und Branchenexperten aus aller Welt ausgegeben wird. Alle Sieger- und Finalistenprojekte werden auch auf bentley.com zu sehen sein.

Ihren Wettbewerbsvorteil ausbauen, indem sie aktuelle und potenzielle Kunden durch die digitalen Innovationen vom Wert ihrer Projekte überzeugen.

Ihre Präsenz in den Medien durch Berichterstattungen von globalen Medien und der Unterstützung des Bentley-Teams beim Marketing und bei der Bewerbung ihrer jeweiligen Projekte in den Medien ausbauen.

Mit den Year in Infrastructure 2020-Preisen werden herausragende Leistungen für Infrastrukturprojekte und -anlagen in den folgenden Kategorien gewürdigt:

Digitaler 4D-Bau

Brücken

Gebäude und Anlagen

Digitale Städte

Geotechnik

Flächen- und Standortentwicklung

Fertigung

Bergbau und Offshore-Technik

Stromerzeugung

Projektabwicklung

Eisenbahn und Nahverkehr

Reality Modeling

Straßenbau

Anlagenleistung Straße und Schiene

Hochbau

Versorgung und Kommunikation

Versorgungs- und Industrieanlagenleistung

Wasser- und Klärwerke

Wasser-, Abwasser- und Regenwassernetze

Darüber hinaus gibt es zusätzliche Sonderpreise für Projekte, die Bentleys Aufgabe einer zukunftsorientierten Infrastruktur widerspiegeln, aber dem engeren Fokus der Preise für die einzelnen Kategorien nicht entsprechen. Diese Sonderpreise sind unter anderem:

Förderung digitaler Zwillinge für die Projektabwicklung (projektbezogene digitale Zwillinge) für ein Projekt, das durch einen digitalen Zwilling nützliche Erkenntnisse gewinnt, zum Beispiel über die Auswirkungen von Veränderungen und Alternativen bei der Planung oder das Hervorheben von Problemen bei der Qualität von Projektdaten, um effizientere Zusammenarbeit mit dem erweiterten Projektteam zu ermöglichen oder die Leistung eines Projekts und des Baus zu modellieren.

Förderung digitaler Zwillinge für die Anlagenleistung (leistungsbezogene digitale Zwillinge) für ein Projekt mit einer Betriebsinfrastrukturanlage, die mithilfe eines digitalen Zwillings nützliche Erkenntnisse gewinnt, um die Leistung in Bereichen wie Durchsatz, Sicherheit, Compliance oder Wartung zu verbessern, die relativen Auswirkungen verschiedener Betriebsstrategien zu bewerten, Schulungen für das Betriebspersonal zu unterstützen oder den Remotebetrieb zu ermöglichen.

Förderung von Nachhaltigkeit und Belastbarkeit für ein Projekt bzw. eine Infrastrukturanlage, das/die geplant bzw. betrieben wird, um eine bessere Nachhaltigkeit (niedrigere Kohlenstoffbilanz, bessere Nutzung erneuerbarer Energien, geringere Umweltbelastung) oder höhere Belastbarkeit zu erzielen (Möglichkeit der Erholung von menschenverschuldeten oder natürlichen Katastrophen, Anpassungsfähigkeit an veränderte Bedingungen).

Wenn Sie weitere Informationen zum Year in Infrastructure-Preisprogramm erhalten oder ein Projekt nominieren möchten, besuchen Sie die Website der Year in Infrastructure-Preise.

Einminütiges Video zum Nominierungsprozess

Bild und Unterschrift:

Gewinner des Year in Infrastructure 2019-Preises Bild ist Eigentum von Bentley Systems

Informationen zur Year in Infrastructure-Konferenz von Bentley Systems

Bei der von Bentley Systems ausgerichteten Year in Infrastructure-Konferenz kommen die international bedeutendsten Führungskräfte aus den Bereichen Infrastrukturentwurf, Bau und Betrieb zusammen, die sich den Best Practices und Technologien für die Digitalisierung verschrieben haben. Die Konferenz wird weltweit als führendes Forum für die aktuellen Prioritäten und Chancen anerkannt, die sich auf die Infrastrukturbranche auswirken. Die Teilnehmer hören Vorträge von Vordenkern in der Branche, nehmen an Foren und Diskussionen teil und lernen die Technologien und Best Practices kennen, die die Bereitstellung und den Betrieb von Infrastrukturen in Zukunft maßgeblich gestalten werden.

Über Bentley Systems

Bentley Systems ist der führende globale Anbieter von Softwarelösungen für Ingenieure, Architekten, Geoinformatiker und Anlagenbetreiber für Planung, Bau und Betrieb von Infrastruktur wie öffentliche Anlagen, Versorgungsbetriebe, Industrieanlagen und digitale Städte. Bentleys offene Modellierungsanwendungen auf MicroStation-Basis und die offenen Simulationsanwendungen beschleunigen die Planungsintegration; die ProjectWise und SYNCHRO-Angebote beschleunigen die Projektbereitstellung; die AssetWise-Angebote beschleunigen die Anlagen- und Netzwerkleistung. In der Infrastrukturentwicklung leisten Bentley iTwin Services einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung von BIM und GIS hin zu digitalen 4D-Zwillingen.

Bentley Systems beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von 700 Millionen US-Dollar in 170 Ländern. Das Unternehmen hat seit 2014 mehr als eine Milliarde US-Dollar in Forschung, Entwicklung und Akquisitionen investiert. Seit der Gründung im Jahr 1984 ist das Unternehmen mehrheitlich im Besitz der fünf Bentley-Brüder. www.bentley.com

Bentley, das Bentley-Logo, AssetWise, ProjectWise und SYNCHRO sind eingetragene oder nicht eingetragene Handels- oder Dienstleistungsmarken von Bentley Systems, Incorporated oder einer direkten oder indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber.

