DAX: 10.000 Punkte blocken weiter

Nach einem hoffnungsvollen Auftakt in den Dienstagshandel konnte das heimische Aktienbarometer zeitweise über 10.000 Punkte zulegen, müsste aber wenig später seine Segel streichen und fiel merklich zurück. Für eine klare Aussage ist es derzeit noch zu früh, aber die Gefahr eines Doppeltops im aktuellen Bereich sollte ab sofort im Hinterkopf behalten werden.

Denn scheitert der DAX im Bereich von 10.000 Punkten endgültig mit einem Ausbruch, könnte dies kurzfristig wieder Bären auf den Plan rufen zu einem Rücksetzer zunächst auf ein Niveau von 9.725 Punkten führen. Darunter müsste schließlich die Unterstützung bei rund 9.500 Punkten zum Zuge kommen, ehe eine weitere Entscheidung der Händler ansteht.

Noch aber kann kurzzeitig ein bullisches Bild trotz des Dämpfers vom Dienstag für den DAX abgeleitet werden. Zwischen 9.400 und 10.000 Punkten ist der Index ohnehin als neutral einzustufen. Vorstellbar ist eine Ausdehnung der aktuellen Handelsspanne für die nächsten Tage und ein frisches Verlaufstief um 9.400 Punkten, von wo aus das Barometer wieder Anlauf auf seine Märzzwischenstände um 10.500 Punkten nehmen könnte. Dies würde dann ein bullische Flagge größeren Ausmaßes werden.

Am ersten Tag des neuen Monats stehen wie gewohnt Daten zu den Einkaufsmanagerindizes zum verarbeitenden Gewerbe aus März an - wie diese ausfallen kann sich jeder selbst ausmalen. Den Anfang haben in der Nacht Japan und China gemacht, zwischen 9:15 und 10:00 Uhr folgen die entsprechenden Daten Spaniens, Italiens, Frankreichs, Deutschlands, der EWU und Großbritanniens. Um 10:00 Uhr präsentiert Italien noch seine Arbeitslosenquote für Februar, ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit ersten Daten zu MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche und dem großen ADP-Arbeitsmarktbericht für den Monat März hinzu.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10.000 // 10.174 // 10.279 // 10.364 // 10.500 // 10.724 Unterstützungen: 9.725 // 9.500 // 9.201 // 9.175 // 9.000 // 8.728

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.