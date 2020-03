Dax erobert 9000er Marke zurück - Osram gefragt

Frankfurt (Reuters) - Die billionenschweren Konjunkturhilfen von Notenbanken und Regierungen machen Anlegern Mut.

Der Dax gewinnt zur Eröffnung 5,5 Prozent auf Punkte und legt erstmals seit zwei Wochen den zweiten Tag in Folge zu.

"Allerdings könnte es sich nur um ein weiteres kurzes Strohfeuer handeln", warnte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. "Der Nutzen der jüngsten geldpolitischen drastischen Maßnahmen in den USA und der Eurozone wird kontrovers diskutiert."

Zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt zählte Osram mit einem Kursplus von 21 Prozent. Der österreichische Sensor-Spezialist hält trotz des rapiden Kursverfalls seiner Aktien an der geplanten 1,65 Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme des deutschen Lichtkonzerns fest. Die in Zürich notierten AMS-Titel gewannen 2,3 Prozent.