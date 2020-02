DAX: Index holt nochmal Schwung

Der deutsche Leitindex zeigt sich weiter sehr schwankungsfreudig und erlebte im gestrigen Handel einen herben Rücksetzer. Am Nachmittag besserte sich das Bild jedoch zusehends und trieb den DAX zum Schluss direkt in eine bullische Hammerkerze hinein. Zwar wurden keine neuen Rekordstände erreicht, allerdings könnte hierdurch der Grundstein für eine Rallyefortsetzung gelegt worden sein.

Besonders auffällig im Kursverlauf vom Donnerstag ist der vergleichsweise lange Schatten auf der Unterseite der gestrigen Tageskerze, die von einer ungebrochenen Kauflaune der Investoren spricht. Derartige Kursmuster knapp unter entscheidenden Trendbegrenzungen könnten weitere Begehrlichkeiten der Bullen wecken und zu einer dynamischen Rallyefortsetzung direkt in den Bereich von 14.000 Punkten führen. Eine überschießende Welle hätte sogar Platz bis an 14.150 Zähler.

Sollte sich jedoch größere Abgabebereitschaft gepaart mit einem Kursrutsch unter 13.600 Punkte einstellen, findet das Barometer bei 13.425 sowie bei 13.320 Punkten erste Auffangstationen. Insgesamt könnte problemlos sogar ein Rücklauf auf 13.100 Punkte einsetzen, ohne dass die bisherige Handelsspanne bestehend seit November letzten Jahres verlassen wird. Es bleibt also spannend, wie sich der Index in den nächsten Stunden im Bereich seiner aktuellen Hürde weiterentwickeln wird.

Erste Wirtschaftsdaten trafen in der Nacht zum Freitag mit Zahlen zu Japans Dienstleistungssektorindex aus Dezember ein, in wenigen Minuten stehen Deutschlands Großhandelspreise aus Januar sowie das BIP Q4 (1. Veröffentlichung) an. Um 10:00 Uhr geht es mit Italiens Handelsbilanzsaldo aus Dezember weiter, gefolgt von frischen Zahlen zum europäischen Handelsbilanzsaldo aus Dezember, dem BIP Q4 (1. Veröffentlichung) und den europaweiten Erwerbstätigenzahlen aus dem vierten Quartal. Erst ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Importpreisen und Einzelhandelsumsätzen aus Januar hinzu. Besondere Aufmerksamkeit sollte das Konsumklima der Uni Michigan für den Monat Februar um 16:00 Uhr erfahren.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.758 // 13.773 // 13.810 // 13.945 // 14.000 // 14.121 Unterstützungen: 13.671 // 13.600 // 13.520 // 13.425 // 13.371 // 13.318

