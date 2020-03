DAX - Wie weit noch?

Der Index beginnt seit Montag dieser Woche auf der Unterstützung bei 8.354 Punkten nach oben abzuprallen. Zuvor wurden Unterstützungen bei 11.880, 11.266 und 10.280 Punken wie Butter durchschlagen.

Seit Montag gehen die Amerikaner (nämlich die US Notenbank) in den Markt rein. Am Sonntagabend wurde ein 700 Milliarden US-Dollar QE Programm gestartet. Man merkt an den Märkten auch erste Stabilisierungstendenzen. Seit heute geht auch die EZB mit ihrem 750 Milliarden Euro Programm rein.

Bisher prallt der DAX auf der 8.354 nach oben ab. Ein Boden ist das natürlich noch nicht. Soetwas muss reifen. Abwarten und beobachten.

Der Index zerstört mit dem fünfwöchigen Crash den aufwendigen Anstieg der letzten 7 Jahre!

