DIALOG SEMICONDUCTOR - Ausbruchsbewegung läuft

PLC - WKN: 927200 - ISIN: GB0059822006 - Kurs: 47,560 € (XETRA)

Innerhalb des langfristigen Aufwärtstrends war es in den vergangenen Monaten ruhiger geworden, die Aktie pendelte sich im Herbst und Winter seitwärts ein. Die jüngste Seitwärtsbewegung wird jetzt nach oben hin aufgelöst - zumindest versucht die Aktie heute den Befreiungsschlag. Die Aktie könnte jetzt wieder attraktiv werden für kurz- bis mittelfristige Longpositionierungen.

Das Allzeithoch wäre das Idealziel

Hat der laufende Ausbruch über die 2019er Hochs zum Tages- und Wochenschluss hin Bestand, ist eine neue Trendbewegung möglich. Das Allzeithoch bei 53,85 EUR wäre das Ziel, vorher liegt bei rund 50 EUR eine potenzielle Pullbacklinie als Zwischenziel. Wird das Allzeithoch früher oder später geknackt, liegt an der Trendkanaloberkante bei rund 58 - 59 EUR das nächste Ziel.

Weitere Pullbacks an den EMA50 und den Support bei 44 EUR wären unbedenklich. Erst bei einem Rückfall unter 43,20 EUR per Tagesschluss müsste eine größere Abwärtskorrektur in Richtung 37,50 - 38,65 EUR eingeplant werden.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)