MVC Capital zahlt das 59. Quartal in Folge eine Dividende

Der amerikanische Finanzdienstleister MVC Capital Inc. (ISIN: US5538291023, NYSE: MVC) wird eine Quartalsdividende von 0,17 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Die Ausschüttung für das erste Quartal 2020 erfolgt am 10. Januar 2020 (Record date: 3. Januar 2020). Seit der ersten Zahlung im Juli 2005 wird damit das 59. Quartal in Folge eine Dividende ausgezahlt.

MVC Capital schüttet damit auf das Jahr hochgerechnet 0,68 US-Dollar aus. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 9,12 US-Dollar (Stand: 20. Dezember) und einer unveränderten Auszahlungsweise einer Dividendenrendite von 7,46 Prozent.

Der Firmensitz von MVC Capital befindet sich in Purchase, New York. Die Gesellschaft finanziert Unternehmen aus verschiedenen Industriezweigen und übernimmt im Gegenzug Anteile an den Firmen. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte MVC Capital operative Einkünfte von 7,47 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 6,15 Mio. US-Dollar), wie am 9. September berichtet wurde.

Seit Jahresbeginn 2019 liegt die Aktie an der Wall Street mit 11,08 Prozent im Plus und die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei 161,7 Mio. US-Dollar (Stand: 20. Dezember 2019).

Redaktion MyDividends.de