OTS: COMECO / COMECO startet App, die innovatives Online-Banking mit smartem ...

COMECO startet App, die innovatives Online-Banking mit smartem Commerce kombiniert / TEO Lifestyle-Banking jetzt kostenfrei für jedermann in App-Stores erhältlich

Stuttgart (ots) - Das Startup COMECO startet heute mit "TEO" die erste Multibanking-App, die den Zahlungsverkehr sowie innovative Online-Banking Funktionen mit smarten Commerce-Angeboten zu einem Angebot für Lifestyle-Banking kombiniert.

Die App TEO, die ab sofort jedermann zur Verfügung steht, unterstützt Nutzer im Alltag bei ihren Finanzthemen und hilft ihnen dabei Zeit und Geld zu sparen. TEO ist für alle Bankkunden kostenfrei und für die Betriebssysteme iOS und Android in den jeweiligen App-Stores ab sofort erhältlich. Eine Web-Version wird im ersten Quartal 2020 folgen. Mehr Informationen zu TEO gibt es unter www.goteo.de.

Sicheres und innovatives Multibanking für rund 3.000 Banken spart Zeit und Mühe

"Innovative Banking-Features werden das klassische Online-Banking auf ein neues Level heben und für viele Bankkunden von großem Nutzen sein", erklärt Stefan Bisterfeld, Geschäftsführer von COMECO. Diese umfasst beispielsweise ein Multibanking, mit dem man nicht nur alle Bankverbindungen zusammenführen, sondern auch seine Überweisungen über eine App auslösen kann. Dazu kommt die Funktion "Finanzwetter", die berechnet, wieviel Geld man bis zum nächsten Gehalt / Geldeingang zur freien Verfügung hat. Die Sparboxen helfen, Geld auf einem virtuellen Unterkonto zur Seite zu legen. Für hohe Sicherheit sorgen dabei ein Datencockpit für die Nutzer, Passwort, Fingerprint und Face-ID sowie der Betrieb in zertifizierten deutschen Rechenzentren.

Smarter Commerce spart bares Geld

Neben dem innovativen Multibanking können TEO Nutzer mit smartem Commerce bares Geld sparen. Hierzu gehören vergünstigte Lifestyle-Gutscheine (3-15% Rabatt) von knapp 30 Marken und Händlern, wie beispielsweise Galeria Kaufhof, About you und Tchibo. Diese können dann sowohl online als auch in den Filialen eingelöst werden. Produkt- und Dienstleistungsangebote aus den Bereichen Mobilität, Hobby, Freizeit und Urlaub werden Schritt für Schritt ausgewählt und ergänzt. Zum Start ist Decathlon, ein Hersteller und Händler von Sportgeräten und -bekleidung, mit dabei. Mit weiteren Händlern und Partnern erfolgen aktuell technische Anbindungen sowie Vertragsverhandlungen.

Zusätzliche Funktionen für sieben Sparda-Banken, weitere Kooperationsgespräche werden geführt

Banken und Finanzdienstleister können mit TEO kooperieren und dadurch mit ihren Kunden auf TEO kommunizieren und ihnen neben den oben genannten Funktionen zusätzliche digitale Banking-Funktionen anbieten. Mehrere Sparda-Banken konnten als erste Bank-Partner gewonnen werden. TEO Nutzer dieser Banken können auf zusätzliche bankspezifische Funktionen, wie digitale Kontoauszüge oder einen Online-Terminkalender, zugreifen. Mit weiteren Banken werden bereits Kooperationsgespräche geführt.

TEO bündelt Finanzen und smarte Commerce-Angebote zum Lifestyle-Banking in einer Anwendung

"Viele Menschen wünschen sich eine Möglichkeit in einer Anwendung sämtlich Bankgeschäfte zu erledigen und individualisierte Zusatzangebote zu nutzen. TEO bündelt das Thema Finanzen extrem übersichtlich, bietet neue Funktionen und stellt Angebote bereit, die sich an jedem einzelnen Nutzer ausrichten. TEO unterstützt jeden Lebensstil - von Jung bis Alt, egal ob Stadt oder Land. Das bedeutet für uns Lifestyle-Banking", erklärt Stefan Bisterfeld, Geschäftsführer der COMECO GmbH & Co. KG. "Da wir gleich zum Start von TEO mehrere Sparda-Banken als Partner gewinnen konnten, wird TEO schon im frühen Stadium für viele andere Unternehmen als Plattform interessant. Grundsätzlich genutzt werden kann TEO aber von jedem Bankkunden, egal bei welcher Bank. Die Marktplatz-Teilnehmer können sich rasch und mit innovativen Funktionen mit der großen TEO Community verknüpfen. Weitere zum TEO Konzept passende Partner können schnell und API-basiert angeschlossen werden."

Claus Till, ebenfalls Geschäftsführer der COMECO ergänzt: "TEO wird in absehbarer Zeit als attraktiver Kontaktpunkt von allen Bankkunden in Europa genutzt werden können. Wir sprechen schon heute mit Banken und Finanzdienstleistern in Europa hinsichtlich einer Kooperation auf unserer TEO Plattform. Aktuell können sämtliche Inhaber eines Kontos TEO nutzen. Kunden von Banken, die eine Partnerschaft mit uns eingehen, erhalten einen noch größeren Funktionsumfang".

BaFin-Erlaubnis seit Dezember

Im Vorfeld des App-Launches hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bereits im Dezember 2019 COMECO die Erlaubnis zur Erbringung von Kontoinformations- und Zahlungsauslösediensten erteilt. Dadurch besitzt das Unternehmen die offizielle Erlaubnis, in seinen Anwendungen PSD2/ZAG-konforme Banking-Dienste anzubieten. COMECO ist somit auch zusätzlich in der Lage seine Dienste für Unternehmen im europäischen Raum anzubieten und langfristig internationale Partnerschaften zu realisieren.

COMECO kündigt neben dem heutigen Launch der App bereits für das erste Quartal 2020 eine Webversion von TEO für Notebooks und Desktop-PCs an.

Weitere Informationen zu TEO stehen unter www.goteo.de bereit. Die App steht im Apple App Store und Google Play Store zur Verfügung.

