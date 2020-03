Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Kampf um die Provinz Idlib

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Kampf um die Provinz Idlib:

Jetzt eskaliert die militärische Lage in der syrischen Provinz Idlib - fast neun Jahre nach Beginn des Aufbegehrens gegen den Diktator Assad -, und wieder braut sich katastrophales Unheil zusammen. Idlib - das ist das neueste Synonym in diesem (Bürger-)Krieg, der Hunderttausende das Leben gekostet und Millionen zu Vertriebenen gemacht hat. Es steht für verbrecherisches Tun und niederträchtigen Zynismus, für das Scheitern regionaler Ambitionen und klägliche Passivität. (...) Und die EU und ihre Mitgliedstaaten erfahren aufs Neue, was es bedeutet, wenn in der Nachbarschaft Chaos herrscht und Staaten wie Russland und die Türkei ihre Interessen durchzusetzen suchen ohne Rücksicht auf Verluste. Europa ist mitleidender Dritter und versagt beim Schutz seiner Interessen. Das darf so nicht bleiben!/zz/DP/mis