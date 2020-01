Ende der Erholung? Der Start in die neue Handelswoche in ThyssenKrupp war von Verkäufen geprägt. Ziehen sich die Bullen jetzt wieder zurück, nachdem man im Dezember überzeugen konnte? Als langfristiger Anleger wollte man in den letzten Monaten und Jahren nicht unbedingt in der ThyssenKrupp-Aktie unterwegs sein. Über mehr als eine ganz große Range ist man seit dem Ende der Finanzkrise nie hinausgekommen. Gut, in dieser Range schwankten die Kurse zwischen ca. 11,75 EUR und 46,75 EUR seitwärts, was ohne Zweifel genug Platz für mittelfristige Trends bot, aber langanhaltend konnte man sich nie nach oben absetzen.Im Gegenteil. Mit dem jüngsten Bärenmarkt, der 2018 begann, fielen die Kurse sogar unter den unteren Rangesupport zurück. Im August vergangenen Jahres konnte man sich erst bei 9,25 EUR stabilisieren, schaffte anschließend aber den Sprung zurück in altbekannte Preisbereiche oberhalb von 11 EUR. Dort startete im Dezember auch ein Erholungsversuch, der den Kurs bis an den EMA 50 und den Widerstandsbereich bei 12,11 EUR führte. Dort kämpften die Bullen einige Tage um die Erholung, zogen zum Beginn der neuen Woche aber den Kürzeren. Weiterlesen