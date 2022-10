Euro-BUND-Future (Kontrakt Dez 22) - Gegenbewegung eingeleitet

Das große Bild bleibt beim Euro-BUND-Future schwierig (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 12. September und 21. Oktober). Zuletzt untermauerte der Bruch des Basisaufwärtstrends seit 1991 (auf Quartalsbasis akt. bei 141,92) erneut diese Einschätzung. Dennoch ist das Rentenbarometer aus charttechnischer Sicht derzeit einen antizyklischen Blick wert. Dazu tragen vor allem diverse Indikatoren bei, denn der historische Kursverfall des Jahres 2022 schlägt sich in extrem überverkauften Indikatoren nieder. So notiert der Monats-RSI tief in seiner unteren Extremzone, während der trendfolgende MACD in diesem Zeitfenster sogar so tief wie niemals zuvor in der Historie seit Anfang der 1990er-Jahre abgestürzt ist. Charttechnisch weckt die Erholung der laufenden Woche zudem die Hoffnung, dass die Unterstützungszone aus dem Tief vom September 2013 bei 136,60 und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement des gesamten Aufwärtsimpulses seit 2008 (136,43) unter dem Strich halten wird (siehe Chart). Das Juni-Tief bei 140,67 definiert aktuell ein erstes Erholungsziel. Das Fazit lautet also: „Gegenbewegung ja – generelle Entwarnung nein!“

Euro-BUND-Future (Kontrakt Dez 22) (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Euro-BUND-Future (Kontrakt Dez 22)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

