Nachzügler mit Potenzial und klaren Stopp-Marken

Diese relative Betrachtung bringt uns nahtlos zum eigentlichen Chartverlauf des Euro Stoxx 50®. Die 200-Monats-Linie (akt. bei 3.257 Punkten) hat sich im Herbst als idealtypisches Sprungbrett erwiesen. Die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 3.633 Punkten) sorgte in der Folge für eine weitere charttechnische Verbesserung, ehe der Spurt über die horizontalen Hürden bei 3.850 Punkten für einen echten Befreiungsschlag sorgte. Seit Beginn des Jahrtausends hatten die europäischen Standardwerte in diesem Dunstkreis immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Der Sprung über die beschriebene Schlüsselmarke vervollständigt eine Bodenbildung, aus der sich immerhin ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von gut 400 Punkten ergibt. In den höheren Zeitebenen stechen zudem die fast deckungsgleichen Jahreshochs von 2021 und 2022 bei 4.415 bzw. 4.396 Punkten hervor. D. h. über den Tellerrand hinaus geblickt entstünde jenseits dieser Marken ein erneutes prozyklisches Investmentkaufsignal. Solide Unterstützungen bilden im neuen Jahr neben der Nackenlinie der unteren Umkehr bei gut 3.800 Punkten vor allem die beiden o. g. langfristigen Glättungslinien.

EURO STOXX 50® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EURO STOXX 50®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.