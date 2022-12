EUR/USD - Jahres-Pivotpunkte: Fixsterne im TA-Universum

Zur Bestätigung der wichtigsten Chartmarken 2023 haben wir noch einen weiteren (charttechnischen) Pfeil im Köcher: Traditionell berechnen wir in unserem Jahresausblick sog. Pivotpunkte. Vereinfacht lassen sich aus dem Hoch-, dem Tief- und dem Schlusskurs der Vorperiode durch Durchschnittsbildung neuralgische Punkte für die Folgeperiode ableiten. Besonders aktive Trader wissen die Bedeutung dieser Durchschnittskurse als zukünftige Widerstands- bzw. Unterstützungsmarken zu schätzen! Aus unserer Sicht verdienen die Jahres-Pivotpunkte eine gesonderte Erwähnung, wenn sie mit anderen technischen Marken zusammenfallen. An dieser Stelle sollten Investorinnen und Investoren hellhörig werden, denn der Mittelwert aus dem Hoch-, dem Tief- und dem Schlusskurs von 1,0520 USD (Stand: 13. Dezember) fällt genau in die wohlbekannte Schlüsselwiderstandszone (siehe Chart). Aber auch der aus dem Durchschnittt abgeleitete Pivot-Widerstand (1,1505 USD) bzw. die Pivot-Unterstützung (0,9544 USD) besitzt für unsere Leserinnen und Leser einen hohen Wiedererkennungswert. Schließlich deckt sich letztere bestens mit dem 2022-Tief bei 0,9534 USD. Selten bestätigten die objektiv zu ermittelnden Jahres-Pivotpunkte die charttechnischen Schlüsselmarken derart idealtypisch wie in 2023!

EUR/USD (Annually)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

