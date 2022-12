USD/EUR - Saisonalität: volatiler Tradingmarkt

Nicht fehlen bei der abschließenden Beurteilung der Perspektiven des Währungspaars EUR/USD darf die Analyse saisonaler Einflussfaktoren. Angelehnt an den US-Präsidentschaftszyklus untersuchen wir deshalb das typische Ablaufmuster in Vorwahljahren der USA. Dabei stellen wir die Entwicklung aus Sicht des US-Dollars dar. Um es vorwegzunehmen: Gemessen am typischen Verlauf aller Vorwahljahre seit 1971 steht Anlegerinnen und Anlegern im neuen Jahr eine volatile Seitwärtsphase ins Haus (siehe Chart). Bis in den Hochsommer besitzt die US-Valuta saisonalen Rückenwind, ehe im August die Gefahr der Ausprägung eines zyklischen Hochpunktes besteht. In der Folge tritt der US-Dollar in einen bis zum Jahresultimo anhaltenden saisonal herausfordernden Zeitraum ein. Nicht nur in Vorwahljahren, sondern ganz grundsätzlich sieht sich der Greenback in der 2. Jahreshälfte eher mit saisonalem Gegenwind konfrontiert. Per Saldo ergibt sich auf Gesamtjahressicht ein Nullsummenspiel, sodass das Motto des Vowahljahres „außer Spesen nichts gewesen“ lautet. Auch die Trefferquote von sieben zu sechs zeigt ein gemischtes Bild. Das Ablaufmuster „volatil mit Schwankungen, aber insgesamt wenig Veränderung“ begünstigt 2023 einen zweigeteilten Investmentjahrgang.

USD/EUR (Daily)

Quelle: macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart USD/EUR

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

