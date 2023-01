ETF-Depot: MSCI World Index - the one and only? | Börse Stuttgart | Indexfonds | Geldanlage

â–ș Darum geht's im Video: ETFs auf den MSCI World Index sind bei den Privatanlegern sehr beliebt. Reichen die rund 1.600 Titel im Index bereits aus, um das Depot auszurichten oder sollten Themen-ETFs als ErgĂ€nzung fungieren? Ob Themen-ETFs tatsĂ€chlich die erhoffte Mehrrendite erzielen, welche Themen spannend sein könnten und wo Anleger UnterstĂŒtzung bei der Auswahl finden, verrĂ€t Markus Jordan vom Anlegerportal extra ETF.



Timestamps:

00:00 â–ș Einleitung

00:41 â–ș MSCI World Index - the one and only?

03:16 â–ș Themen-ETFs - Chancen und Risiken

06:18 â–ș Wo finden Anleger den passenden Themen-ETF?



