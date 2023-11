BVB Aktie zieht nach CL-Sieg um 2 Prozent an – Quartalszahlen im Fokus

Mit einem Plus von rund zwei Prozent kann sich die BVB Aktie am Mittwoch und damit einen Tag nach einem bedeutenden Sieg in der UEFA-Champions-League sehen lassen. Damit rückt auch die psychologische 4-Euro-Marke wieder in den Fokus der Anleger. Nach einer herben Niederlage in der Fußball-Bundesliga könnte der Optimismus der Anleger nun wieder zurückkehren.

BVB feiert 2:0-Sieg in Königsklasse und rückt auf Platz eins in Gruppe F vor

Der jüngste Sieg in der „Königsklasse“ gegen Newcastle United (2:0) hat für spürbare Erleichterung gesorgt. Anleger honorieren offensichtlich den jüngsten Erfolg, welcher die Wahrscheinlichkeit für ein Weiterkommen in der UEFA-Champions-League deutlich erhöht hat. Mit insgesamt sieben Zählern rangiert Borussia Dortmund nun auf Platz eins der Gruppe F, hinter PSG (6 Punkte), Milan (5 Punkte) und Newcastle United (4 Punkte). Insbesondere das internationale Geschäft gilt für die Vereine als finanziell lukrativ.

Bereits am kommenden Samstag gastiert der BVB beim formstarken VfB Stuttgart. Eine Woche später empfängt die Mannschaft Borussia Mönchengladbach in der heimischen Spielstätte.