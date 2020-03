ANALYSE: Einbruch des ZEW-Indikators ist temporärer Schock - VP Bank

LIECHTENSTEIN (dpa-AFX) - Der Einbruch der ZEW-Konjunkturerwartungen in Folge der Coronavirus-Krise ist laut der VP Bank nur ein temporärer Schock. Eine Rezession sei nicht mehr abwendbar, schreibt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank in einem Kommentar am Dienstag. Allerdings solle man das große Bild nicht aus den Augen verlieren, die Krise stelle keine Geschäftsmodelle in Frage. Die Wirtschaft müsse vielmehr eine Durststrecke überstehen, wozu viele Unternehmen laut Gitzel auch auf Reserven zurückgreifen können, die in einem "rekordlangen" Aufschwung angelegt worden seien.

Wenngleich an den Finanzmärkten aus Sicht des Ökonomen vor allem auf die Volumina von Hilfspaketen geachtet werde, sei vor allem die Ausgestaltung in Form von bürokratischen Vorgaben entscheidend. Er plädiere hier für "Geschwindigkeit" vor "Genauigkeit", um Insolvenzen zu vermeiden. Der Staat solle also möglichst unbürokratisch Gelder bereit stellen.

Der wichtige Frühindikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) fiel im März im Vergleich zum Vormonat von 8,7 auf minus 49,5 Punkte. Die Befragung deutscher Finanzexperten war damit so stark eingebrochen wie seit Beginn der Umfrage im Dezember 1991 nicht. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf minus 30 Punkte gerechnet. Neben den Konjunkturerwartungen trübte sich auch die Einschätzung der aktuellen Lage stärker als erwartet ein./ssc/jkr/stk