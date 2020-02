Société Générale verdient weniger und zahlt eine unveränderte Dividende

Der französische Bankkonzern Société Générale (ISIN: FR0000130809) will für das Jahr 2019 eine Dividende in Höhe von 2,20 Euro ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Damit bleibt die Dividende gegenüber dem Vorjahr unverändert. Beim derzeitigen Börsenkurs von 30,72 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende bei 7,16 Prozent. Die Ausschüttungsquote beträgt 50 Prozent des vergleichbaren Nettogewinns. Die Auszahlung der Dividende erfolgt in bar am 28. Mai 2020. Ex-Dividenden Tag ist der 26. Mai 2020.

Wie der Konzern am Donnerstag weiter mitteilte, sank der Nettogewinn im Gesamtjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent auf 3,25 Mrd. Euro. Auf vergleichbarer Basis lag der Ertrag bei 4,06 Mrd. Euro nach 4,73 Mrd. Euro im Vorjahr. Der Umsatz sank im Gesamtjahr um 2,1 Prozent auf 24,67 Mrd. Euro. Auf vergleichbarer Basis war dies ein Rückgang um 1,5 Prozent.

Der im EuroStoxx 50 notierte Konzern mit Sitz in Paris zählt mit BNP Paribas und der Crédit Lyonnais zu den drei ältesten Geschäftsbanken Frankreichs und beschäftigt weltweit mehr als 149.000 Mitarbeiter.

Redaktin MyDividends.de