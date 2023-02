Wochenausblick: DAX steckt Rücksetzer zunächst weg. Zahlenflut, Inflationszahlen und ifo-Index im Blickpunkt!

Zum Wochenschluss wurden die Nerven einiger Anleger auf eine kleine Probleme gestellt. Wer sie behalten hat, kann auf ein Wochenplus beim DAX® von rund 1,1 Prozent zurückblicken. Beim EuroSTOXX®50 stehen 1,8 Prozent zu Buche. Die Veröffentlichung der Erzeugerpreisdaten in den USA sorgte in den zweiten Wochenhälfte gehörig für Unruhe. Die Bullen behielten dennoch das Zepter in der Hand und fingen jeden Rücksetzer wieder auf. In der kommenden Woche werden sie erneut gefordert werden. So wartet eine Flut von Unternehmenszahlen auf die Investoren. Zudem werden zahlreiche Frühindikatoren wie der ifo-Index sowie Inflationszahlen aus Europa veröffentlicht. Anleger sollten somit auf weitere Rücksetzer gefasst sein.

An den Anleihemärkten ist bereits seit knapp zwei Wochen ein deutlicher Anstieg der Renditen für 10jährige Staatspapiere zu beobachten. Steigende Zinsen drücken meist auf den Aktienmarkt. Aktuell zeigt sich jedoch eine Divergenz. Ob sie nächste Woche aufgelöst wird, muss sich zeigen. Bei den Edelmetallen zeigten die Entwicklungen bei den Anleihen in der vergangenen Woche bereits Wirkung. So gaben Gold, Palladium, Platin und Silber im Wochenverlauf deutlich nach. Der Notierung für das Barrel Brent Crude Oil scheiterte zu Beginn der Woche an der Widerstandsmarke von 87 US-Dollar und prallte in der Woche nach unten ab. Zum Wochenschluss fing sich der Preis bei rund 82,40 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Die Kursentwicklung bei den Einzelwerten war in der zurückliegenden Woche maßgeblich von Unternehmensdaten beziehungsweise der Präsentation von Geschäftszahlen geprägt. Airbus hob regelrecht ab, nachdem der Flugzeugbauer überraschend gute Zahlen vorlegte und einen Großauftrag einflog. Davon profitierte auch der Triebwerkhersteller MTU Aeron Engines. Hoch im Kurs standen auch Banken wie die Commerzbank und Deutsche Bank. Rheinmetall hat einen neuen Großauftrag erhalten und könnte möglicherweise am Bau der F35-Jets beteiligt werden. United Internet plant den Rückkauf eigener Aktien und die Absenkung des Grundkapitals. Gerresheimer profitierte von positiven Analystenkommentaren und bei Teamviewer kehrt nach guten Geschäftszahlen für 2022 und dem geplanten Ende von teuren Sponsorenverträgen das Vertrauen der Investoren allmählich wieder zurück.

Bei den Strategie- und Themenindizes präsentierten sich in der abgelaufenen Woche der Deutschland Top Aktien Index, Solactive Deutscher Maschinenbau Index, der Global eSports & Gaming Index, der UC European Sector Rotation Strategy Index sowie der CO2-Future stark. Anleger sollten jedoch beachten: Historische Betrachtungen sind kein Indiz für künftige Entwicklungen.

Kommende Woche werden unter anderem Adtran, ADVA Optical, Alibaba, Auto1 Group, BASF, Danone, Deutsche Telekom, eBay, Engie, EssilorLuxottica, Freenet, Fresenius, Fresenius Medical Care, Heidelberg Materials, Hensoldt, Knorr-Bremse, Krones, Moderna, Munich Re, Nvidia, Pfeiffer Vacuum, Rio Tinto, Saint Gobin, Stellantis, Telefonica Deutschland, Vitesco und Walmart Geschäftszahlen zum zurückliegenden Quartal veröffentlichen und möglicherweise einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Ceconomy und Metro laden jeweils zur Hauptversammlung. In Europa veröffentlicht der Verband ACEA Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen. Damit rücken Automobilhersteller wie BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis und VW in den Fokus. Wichtige Termine MONTAG, 20. FEBRUAR 2023 US-Börsen sind feiertagsbedingt geschlossen Eurozone: Verbrauchervertraue, Februar, vorläufig

Rede von Bundesbank-Vorstand Balz zum Thema: „Das Projekt Digitaler Euro“ bei einer Veranstaltung der Bundesbank DIENSTAG, 21. FEBRUAR 2023 Deutschland: S&P Global Einkaufsmanagerindex (Industrie, Service, Composite), Februar, vorläufig

Eurozone: S&P Global Einkaufsmanagerindex (Industrie, Service, Composite), Februar, vorläufig

Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen, Februar

Großbritannien: CBI-Umfrage Auftragseingang Industrie, Februar

Federal Reserve Bank von Philadelphia veröffentlicht Umfrage zu den Geschäftsaussichten im nicht-verarbeitenden Gewerbe für Februar

EZB: Veröffentlichung der wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolioaktualisierungen und der CSPP-Wertpapierleihdaten MITTWOCH, 22. FEBRUAR 2023 Deutschland: Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex, Januar, endgültig

Frankreich: Geschäftsklima, Februar

Deutschland: Ifo-Geschäftsklimaindex, Februar

PK zum Thema: „Revision des Verbraucherpreisindex für Deutschland“ mit Leiterin der Gruppe „Preise“, Hirner und Leiter des Referats „Verbraucherpreise“, Mai, und Referent im Referat „Methoden und Kommunikation in der Preisstatistik“, Sandhop

FED: Federal Open Market Committee veröffentlicht das Protokoll seiner Sitzung vom 31. Januar bis 1. Februar 2023.

FED-Präsident von New York, Williams, nimmt an einem Kamingespräch zum Thema „Taming Inflation before hybrid Credibility of Government Policies“ teil DONNERSTAG, 23. FEBRUAR 2023 Japan: Märkte geschlossen wegen Feiertags

Deutschland: Entwicklung der Energiepreise, Jahr 2022

EZB: HVPI-Statistiken für die Eurozone (saisonbereinigt)

Eurozone: Verbraucherpreise, Januar, endgültig

EZB: Veröffentlichung der Finanzausweise der EZB für das Jahr 2022

USA: BIP Q4/22, zweite Schätzung

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW07

FED-Präsidentin von Atlanta, Bostic, nimmt an einem Gespräch über die Rolle der Fed im Bankensektor vor der Federal Reserve Bank von Atlanta 2023 Banking Outlook Conference teil FREITAG, 24. FEBRUAR 2023 Treffen der G20 Finanzminister und Notenbankgouverneure in Bangalore mit Bundesfinanzminister Lindner, Bundesbank-Präsident Nagel und Bundesbank-Vizepräsidentin Buch, EZB-Präsidentin Lagarde und EZB-Direktor Panetta – 1315 Pressegespräch mit Bundesbankpräsident Nagel und Bundesfinanzminister Christian Lindner

Japan: Verbraucherpreise landesweit, Januar

Deutschland: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Dezember und 2022

Deutschland: Bruttoinlandsprodukt, 4. Quartal 2022, tiefer gegliederte Ergebnisse

Deutschland: GfK-Konsumklimaindex, März

Frankreich: Verbrauchervertrauen, Februar

USA: Persönliche Einkommen und Konsum, Januar

USA: Eigenheimabsatz, Januar

USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Februar, endgültig

FED-Präsidentin von Cleveland, Mester, und Federal Reserve Board Gouverneur Jefferson sprechen zum Thema: „Managing Disinflation“ vor der Chicago Booth Initiative beim U.S. Monetary Policy Forum 2023

FED-Präsidentin von Boston, Collins, und Federal Reserve Board Gouverneur Waller nehmen an der Podiumsdiskussion „Why Did We Miscast Inflation?“ vor der Chicago Booth Initiative beim U.S. Monetary Policy Forum 2023 teil

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.500/15.600/15.600/15.650/15.840/16.270 Punkte Unterstützungsmarken: 15.250/15.300/15.350/15.420 Punkte Der DAX® startete mit einem Gap nach unten in den letzten Tag der Handelswoche. Im weiteren Verlauf erholte sich das Aktienbarometer zwar. Das Gap konnte jedoch zunächst nicht geschlossen werden. Bei 15.500 Punkten hat sich ein starker Kreuzwiderstand aufgebaut. Gelingt der Ausbruch über diese Marke, besteht die Chance auf eine Erholung bis 15.560/15.600 Punkte. Bis dahin sollte jedoch mit weiteren Rücksetzern bis 15.420 oder gar 15.350 Punkte gerechnet werden. Sackt der unter 15.350 Punkte könnte die Stimmung nachhaltig kippen. DAX®in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 20.01.2023 – 17.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 18.02.2018 – 17.02.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Express Indexanleihe Protect auf den DAX® für Spekulationen, das sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt

