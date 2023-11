Ethereum Kurs steigt erneut über 2.000 Dollar – die Gründe und Aussichten

Anleger dies- und jenseits des Atlantiks bleiben in Bezug auf die finale Zulassung eines börsengehandelten Bitcoin-ETFs in den USA weiterhin zuversichtlich gestimmt. Am späten Mittwochabend kletterte der nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto-Wert Ether (ETH) wiederholt über die 2.000-Dollar-Marke. Die ETF-Thematik fungiert mittlerweile als ein Dauerbrenner am Markt. Solange die SEC keine Absage erteilt, können die Investoren in den Zulassungsfantasien offensichtlich einen Nährboden finden.

US-Teuerung schnellt zurück – Zinssenkungsfantasien der Anleger erhalten neue Nahrung

Auch die rückläufigen Teuerungsraten in den Vereinigten Staaten lindern die geldpolitischen Sorgen der Anleger. Im Kampf gegen die Inflation dürfte die Fed nun weniger schlagkräftige Argumente in den Händen halten, um das Zinsniveau zu erhöhen respektive hochzuhalten. Gegenüber festverzinslichen Anlagen könnten riskante Anlageklassen nun wieder an Attraktivität hinzugewinnen.

Die US-Verbrauchepreise lagen im Oktober (per Jahresmonatsvergleich) bei 3,2 Prozent und damit unter den Erwartungen (3,3 Prozent) sowie dem Vormonatswert (3,7 Prozent).