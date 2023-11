Goldpreis auf 6-Monats-Hoch – 2.000 Dollar im Fokus

Dem Goldpreisgelingt es wieder über die psychologisch bedeutende 2.000-Dollar-Marke zu steigen. Insgesamt dürfte die Hoffnung auf global sinkende Kapitalmarktzinsen in den USA das zentrale Thema am Markt bleiben. Neben wichtigen Inflationsdaten für die USA und Europa blicken Anleger in dieser Woche auf Vertreter der großen Notenbanken Fed und EZB.

Laut IG-Indikation kostet eine Feinunze Gold am Montagmittag rund 2.011 Dollar und damit rund 0,50 Prozent mehr im Vergleich zum Schlusskurs des vorherigen Handelstages.