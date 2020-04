EZB verlängert wegen Virus-Krise Strategiecheck bis Mitte 2021

Frankfurt (Reuters) - Die Europäische Zentralbank (EZB) verlängert wegen der Virus-Krise die Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie.

Die Untersuchung werde nun voraussichtlich erst Mitte 2021 abgeschlossen und nicht wie bisher geplant Ende 2020, teilten die Währungshüter am Donnerstag in Frankfurt mit. In der aktuellen Situation konzentrierten sich die Gremien und Beschäftigten der EZB und der nationalen Zentralbanken ganz darauf, die Herausforderungen der Coronavirus-Pandemie zu bewältigen. Die Euro-Wächter hatten erst unlängst ein großes geldpolitisches Hilfspaket auf den Weg gebracht, um die wirtschaftlichen Folgen der Krise einzudämmen.

Die Bürgeranhörungen unter dem Titel "Das Eurosystem hört zu", die im Rahmen des Strategiechecks von der EZB und den nationalen Notenbanken vorgesehen sind, sollen jetzt erst in der zweiten Hälfte dieses Jahres stattfinden. Sie wurden bisher für das erste Halbjahr geplant. Als Gründe führte die EZB die Ausgangsbeschränkungen und Versammlungsverbote in EU-Ländern an. Auch die Bundesbank verschiebt ihre bislang für den 4. Mai geplante Veranstaltung mit Wirtschafts- und Verbraucherverbänden auf den Herbst. Ein genaues Datum steht noch nicht fest. Die EZB verlegte zudem den Termin für das jährliche große Notenbankforum in Sintra in Portugal auf den 10. bis 12. November 2020.

Die EZB hatte letztmalig im Jahr 2003 ihre Strategie überarbeitet. Damals hatte sie ihr mittelfristiges Preisstabilitätsziel von 1998 präzisiert. Bis dahin lautete es auf unter zwei Prozent - angepasst wurde es schließlich auf "unter, aber nahe zwei Prozent". Inzwischen verfehlen die Euro-Wächter diese Zielmarke bereits seit Frühjahr 2013.