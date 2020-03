Kepler Cheuvreux hebt Alstom auf 'Buy' - Ziel gesenkt

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Alstom von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 54,00 auf 42,50 Euro gesenkt. Nachdem der Zughersteller Mitte Januar seine Ziele bis 2023 bekräftigt habe, habe es vom Unternehmen keine Aussagen zu möglichen Auswirkungen durch die Corona-Krise gegeben, schrieb Analyst William Mackie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Pandemie dürfte das Nachfragemuster für Zughersteller nicht ändern. Alstom sei finanziell gesund und bekenne sich deutlich zur Bombardier-Akquisition./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

