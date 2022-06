DAX® - 14.600 – die nächste konstruktive Weichenstellung?

Der DAX® erlebte gestern einen recht ruhigen Handelstag. Ein markantes äußeres Anzeichen des ruhigen Verlaufs ist die geringe Hoch-Tief-Spanne von weniger als 100 Punkten. Neue Erkenntnisse aus der gestrigen Handelssitzung sind also eher Mangelware. Für Spannung sorgen heute vielmehr die konstruktiven Vorgaben, welche die charttechnisch wichtige Marke von 14.600 Punkten wieder in den Fokus rücken. Damit testet das Aktienbarometer eine entscheidende Schaltstelle, deren Überwinden den Weg bis zum Märzhoch bei 14.925 Punkten ebnet. Eine konstruktive Weichenstellung würde darüber hinaus für ein zusätzliches Ausrufezeichen hinter der von Ende März bis Mitte Mai ausgeprägten Korrekturflagge sorgen. Der als Ziellevel genannte Ausgangspunkt dieser Konsolidierungsflagge fällt genau in die Nackenzone der zu Jahresbeginn ausgeprägten Topformation zwischen 14.800 und 15.000 Punkten. Knapp darüber verläuft mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.082 Punkten) ein weiterer markanter Widerstand. Auf der Unterseite möchten wir dagegen unverändert die jüngsten beiden Tagestiefs bei 14.359/14.330 Punkten hervorheben. Ein Abgleiten unter diese Rückzugsmarken würde indes für ein Scheitern an der o. g. Schlüsselmarke von 14.600 Punkten sprechen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

