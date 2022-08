Gold - Trendbruch als Katalysator

Im zweiten Schritt brechen wir die Zeitebene herunter und analysieren den Goldpreis für eine bessere Feinjustierung auf Tagesbasis. Hier sorgte der jüngste Kursanstieg für den Spurt über den aus zwei verschiedenen Abwärtstrendlinien (akt. bei 1.765/1.769 USD) bestehenden Kreuzwiderstand (siehe Chart). Auf Tagesbasis gelang dem Edelmetall somit bereits ein bemerkenswertes Entspannungssignal. Bestätigt wird der diskutierte Ausbruch durch das jüngste Kaufsignal seitens des trendfolgenden MACD. Auf dem Weg nach Norden steckt die 200-Tages-Linie (akt. bei 1.843 USD) ein wichtiges Etappenziel ab. Auch das längerfristige Anlaufziel in Form des alten Allzeithochs aus dem Jahr 2011 bei 1.920 USD findet in der untergeordneten Zeitebene eine spannende Bestätigung. Schließlich wurden in diesem Dunstkreis in den letzten 15 Monaten in schöner Regelmäßigkeit wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Unter zyklischen Gesichtspunkten möchten wir innerhalb des günstigen Zeitraums von Anfang Juli bis zum Jahresende – gemessen am typischen Verlaufsmuster des US-Zwischenwahljahres – die starke August-Performance des Edelmetalls hervorheben. Unter dem Strich bestehen in den kommenden Wochen und Monaten mehr Chancen als Risiken.

Gold (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

