DAX® - Erholung angelaufen!

Das „reversal“ vom vergangenen Donnerstag weckte beim DAX® die ersten Erholungshoffnungen. Mit dem jüngsten Aufwärtsgap (12.379 zu 12.396 Punkte) sowie der Rückeroberung der alten Jahrestiefs vom März und Juli bei rund 12.400 Punkten folgten jüngst zwei weitere Ausrufezeichen. Interessant ist dabei, dass das gestrige Tagestief (12.398 Punkte) sowohl die alten Lows als auch die angeführte Kurslücke bestätigte. Auf der Oberseite rücken nun die Hochs bei 12.673/12.676 Punkten in den Mittelpunkt. Gelingt den deutschen Standardwerten der Spurt über diese Schlüsselzone, dann entstünde ein kurzfristiger Doppelboden, aus dem sich ein kalkulatorisches Erholungspotenzial von rund 800 Punkten ergeben würde. Perspektivisch reicht dieses sogar aus, um den seit Jahresbeginn bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 13.424 Punkten) anzupeilen. Ein charttechnischer Befreiungsschlag passt zudem gut in die saisonale Landschaft, die eine zyklische Erholungsphase signalisiert. Auch auf der Unterseite liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Die Kombination aus der o. g. Aufwärtskurslücke und den ehemaligen Jahrestiefs bei 12.400 Punkten dient in Zukunft als eine erste, massive Haltezone.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

