TotalEnergies - Vor neuem Mehrjahreshoch?

Im Rahmen des seit dem Frühjahr 2020 bestehenden Aufwärtstrends schickt sich die Total-Aktie an die Hochpunkte vom Oktober 2018 und Juni 2022 bei 56,82/57,41 EUR nachhaltig zu überwinden. Der Sprung über die angeführten Hürden würde vor allem zwei Implikationen nach sich ziehen: Zum einen das konstruktive Signal eines neuen Mehrjahreshochs, zum anderen wäre im Erfolgsfall auch die seitliche Schiebezone der letzten Monate zwischen 46 EUR und 57 EUR nach oben aufgelöst (siehe Chart). Rein rechnerisch lässt sich das Anschlusspotenzial aus dieser Tradingrange also auf gut 10 EUR taxieren. Mehr als ausreichend, um auf lange Sicht sogar das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2007 bei 63,40 EUR ins Visier zu nehmen. Einen wichtigen Fingerzeig in Sachen Ausbruch auf der Oberseite liefern derzeit diverse Indikatoren. So hat beispielsweise der MACD gerade ein neues Einstiegssignal geliefert, während im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) eine abgeschlossene Flagge vorliegt. Dieses Konsolidierungsmuster dient möglicherweise als Vorbote für eine Auflösung der o. g. Schiebezone im eigentlichen Chartverlauf. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, das Augusthoch bei 54,84 EUR nicht mehr zu unterschreiten.

TotalEnergies (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart TotalEnergies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.