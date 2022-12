Dow Jones Industrial Average® - Dow: Positives Überraschungspotenzial in 2023

Das ist das Stichwort für den guten alten Dow Jones®, denn die „old economy“ ist bereits einen bedeutenden Schritt weiter. So notieren die amerikanischen Standardwerte derzeit gerade einmal 8 % unter ihrem Allzeithoch vom Januar 2022 bei 36.953 Punkten. Die starke Erholungsbewegung im bisherigen Q4-Verlauf hat maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen. Dadurch gelang sogar der Spurt über das entscheidende Widerstandsbündel aus dem seit Anfang des Jahres bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 32.451 Punkten) und der 50-Wochen-Linie (akt. bei 32.938 Punkten). Im Hochsommer war der Dow Jones® noch an dem beschriebenen Kreuzwiderstand gescheitert. Nun steht der Ausbruch auf der Oberseite zu Buche. Übergeordnet kann die Korrekturphase seit Januar 2022 letztlich als große Flaggenkonsolidierung – und somit als trendbestätigendes Kursmuster – interpretiert werden. Der beschriebene Befreiungsschlag stellt deshalb einen echten „game changer“ dar. Vereinfacht ausgedrückt markiert die o. g. Schlüsselzone die Schwelle zwischen einer „Bärenmarktrally“ und dem „Beginn eines neuen Haussetrends“. In 2023 könnte der Dow Jones® positiv überraschen und als einer der ersten Indizes sein Rekordlevel wieder erreichen. Als Stop-Loss dient dabei der ehemalige Abwärtstrend.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

