DAX – Zinsängste belasten. Mercedes-Benz gibt dennoch Gas!

Mit dem überraschend starken Anstieg der US-Erzeugerpreise kehrten gestern die Inflations- und Zinssorgen zurück. Zwar erholte sich der DAX® gestern im späten Handel noch. Schwache Vorgaben aus den USA und Asien drückten den DAX® jedoch zum Handelsstart unter das gestrige Tief auf 15.340 Punkte. Gute Nachrichten von Allianz und Sartorius wurden zunächst ignoriert. Allianz verdiente mehr als erwartet und schlägt eine Dividendenerhöhung vor. Dennoch ging es erst einmal 2,8 Prozent nach unten. Sartorius hat 2022 den Gewinn gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Der DAX®-Wert tauchte zu Handelsbeginn dennoch unter die Unterstützungsmarke von EUR 430. Mercedes-Benz konnte die eigenen Prognosen ebenfalls übertreffen und plant ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu vier Milliarden Euro. Dies quittierten die Investoren jedoch mit einem Kursaufschlag. GEA Group kam nach negativen Analystenkommentaren unter Druck.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.420/15.500/15.560/15.600/15.650 Punkte Unterstützungsmarken: 15.140/15.250/15.300 Punkte

Der DAX® startete mit einem Gap nach unten in den letzten Handelstag der Woche und sank dabei in den Bereich von 15.300 Punkte. Damit wurde auch der gebildete Aufwärtstrendkanal verletzt. Ob sich in dieser Region eine tragfähige Unterstützung bildet, bleibt zunächst abzuwarten. Die nächste solide Unterstützungsmarke findet sich bei 15.250 Punkte. Solange diese Marke hält, besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis 15.420/15.500 Punkte.