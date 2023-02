Deutsche Telekom - Von 20-Jahres-Hoch zu 20-Jahres-Hoch

Mit einem eher defensiven Handelsansatz, welcher die Faktoren „Momentum“ und „low volatility“ miteinander verknüpft, durchforsten wir wöchentlich die 160 Einzeltitel aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Das Ziel ist dabei, trendstarke, schwankungsarme Werte herauszufiltern. Gemessen an diesem objektiven Maßstab macht die Aktie der Deutschen Telekom unverändert eine gute Figur. Im schwierigen Investmentjahrgang 2022 zählte das Papier zu den absoluten DAX®-Topperformern und auch im bisherigen Jahresverlauf wird die Wertentwicklung des Mutterindex übertroffen (9 % vs. 12 %). Charttechnisch kommt zudem ein überaus überzeugender Kursverlauf hinzu. Neben den strategischen Kurstreibern in Form der großen, unteren Umkehr der letzten 20 Jahre sowie der seit 2017 ausgeprägten Konsolidierungsflagge eilt der Telekomtitel von einem Mehrjahreshoch zum nächsten (siehe Chart). Aus den beiden beschriebenen Formationen ergibt sich interessanterweise ein langfristiges, deckungsgleiches Kursziel im Bereich von 25 EUR. Auf dem Weg in diese Region stecken die Tiefs von 2001 bei gut 23 EUR ein wichtiges Etappenziel ab. Um die dreifache Steilvorlage nicht zu gefährden, sollte die Telekom-Aktie in Zukunft nicht mehr unter das Jahreshoch von 2022 bei 19,86 EUR zurückfallen.

Deutsche Telekom (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Telekom

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

