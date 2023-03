DAX® - Aufgestautes Bewegungspotential

Aufgrund der seitlichen Schiebezone seit Anfang Februar sowie der jüngsten Serie von Innenstäben steht der DAX® u. E. vor einem neuen Trendimpuls. Deshalb war es enorm wichtig, dass sich das Aktienbarometer im Laufe des gestrigen Handelstages nachhaltig vom Eröffnungskurs (15.171 Punkte) erholen konnte. Dank dieser Entwicklung hat die kurzfristige Haltezone bei 15.200 Punkten weiterhin Bestand. Von strategischer Tragweite ist aber vor allem die Bastion aus den Hoch- und Tiefpunkten der letzten zwei Jahre bei 15.000/14.800 Punkten, die inzwischen durch die 50-Tages-Linie (akt. bei 15.004 Punkten) noch zusätzlich verstärkt wird. Ein wichtiger Signalgeber gen Norden bleibt für uns unterdessen das Vorwochenhoch bei 15.553 Punkten. Ein Sprung über dieses Level würde dem DAX® wieder in die Erfolgsspur verhelfen. Unterstützung erhalten die deutschen „blue chips“ gegenwärtig aus den USA, wo beim S&P 500® gestern die Wahrscheinlichkeit für ein Halten der 200-Tages-Linie (akt. bei 3.940 Punkten) deutlich zugenommen hat. Apropos Hilfe: Ein Plus ist auch der aktuelle Bärenüberhang (44,8 % vs. 23,4 % Bullen), welchen die derzeitige Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) ausweist.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

