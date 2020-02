Airbus Update: Gewinne sichern!

In der letzten technischen Besprechung vom 28. Januar 2020: „Airbus: Ein bedenkliches Bild!“ wurde auf einen bevorstehenden Rücksetzer in der Airbus-Aktie auf 128,68 Euro hingewiesen, nach zähem Ringen kam es schließlich zum favorisierten und vor allem dynamischen Ausverkauf auf die markante Unterstützung. Dort drehte das Papier im gestrigen Handel wieder und hinterließ im intraday Kursverlauf eine bullische Hammerkerze, die heut kurzfristig für Auftrieb sorgt. Damit wurde das zuletzt ausgerufene erste Zielniveau regelkonform abgearbeitet, der steigende Keil allerdings noch nicht nachhaltig verlassen. Das könnte sich angesichts der ängstlichen Börsen aber noch rasch ändern, wenn diese erst so richtig ins Rutschen geraten.

Short-Szenario noch nicht vom Tisch

Weiterhin beherrscht die Ausbreitung des Corona-Virus den Alltag in China und anderen Ländern. Aber der besonders wichtige Markt in Fernost und damit einhergehende Bestellungen könnten ausbleiben und dem europäischen Flugzeugbauer noch sichtlich zusetzen. Ein Short-Investment käme aus technischer Sicht durchaus noch infrage, allerdings erst unter den jüngsten Verlaufstiefs von 127,14 Euro. Nur dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen weiteren Rückläufer zurück zum 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 125,70 Euro spürbar an, darunter müsste mit einem Test der Dezembertiefs um 122,52 Euro gerechnet werden. Spätestens ab dem Unterstützungsniveau von rund 120,00 Euro dürften aber wieder vermehrt Käufer in die Aktie drängen und für eine Stabilisierung sorgen. Ein Kursanstieg zurück über den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 133,31 Euro könnte das Bild wieder leicht ins bullische drehen und Kursgewinne an 138,00 Euro hervorrufen. Möglicherweise werden sogar im Zuge dessen noch einmal die Jahreshochs bei 139,40 Euro getestet.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 132,00 // 132,84 // 133,31 // 134,56 // 135,46 // 136,00 Euro Unterstützungen: 130,00 // 128,68 // 127,14 // 125,75 // 124,86 // 122,52 Euro

Fazit

Sobald Airbus per Tagesschlusskurs unter die Verkaufsmarke von 127,14 Euro fällt, werden wieder Short-Positionen beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN CP9TVE mit einem Zielbereich bei 122,52 und womöglich noch 120,00 Euro interessant. Die maximale Rendite-Chance auf diesem Weg beträgt dann bis zu 80 Prozent, das Ziel im Schein beträgt 1,50 Euro. Die Verlustbegrenzung von sicherheitshalber 131,00 Euro gemessen am Basiswert erfordert dagegen einen Ausstiegskurs im Zertifikat von 0,40 Euro. Als Anlagehorizont werden nur wenige Tage angesetzt, eine engmaschige Beobachtung wird erforderlich werden.

Strategie für fallende Kurse WKN: CP9TVE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,78 - 0,79 Euro Emittent: Citi Basispreis: 139,1415 Euro Basiswert: Airbus SE KO-Schwelle: 139,1415 Euro akt. Kurs Basiswert: 131,22 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,50 Euro Hebel: 16,1 Kurschance: + 80 Prozent Börse Fankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.