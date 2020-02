Das Umfeld von GreenKey umfasst vortrainierte Modelle im Bereich der Finanzsprache, die den Wall-Street-Fachjargon verstehen. Kunden können die Automatisierung von Arbeitsabläufen und die Erkenntnisgewinnung aufbauen, ohne dafür Programmcode schreiben zu müssen.

GreenKey (GK), der Entwickler von Workflows mit natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) für die Finanzmärkte, hat seine Anwendung „Focus Studio“ veröffentlicht. Focus Studio ermöglicht es Finanzmarktprofis, NLP auf ihrem Computer zu nutzen, um Erkenntnisse über Kunden innerhalb von von E-Mails, Instant Messages und Telefonanrufen zu gewinnen und so die wachsende Menge an Gesprächsdaten zu bewältigen. Die hervorgehobenen Erkenntnisse werden in Form von Tagesberichten geliefert oder für die Echtzeit-Automatisierung von Formulargruppen, CRM-Einträgen und Chat-Bots verwendet.

Focus Studio von GreenKey nutzt eine umfangreiche Bibliothek von über 30 vortrainierten Modellen der Finanzsprache, die jeweils komplexe Finanzjargons – wie Notierungen und Abschlüsse – innerhalb von Kundengesprächen, die in Text oder Audio gespeichert sind, erkennen. Die vortrainierten Modelle umfassen Produkte aus den Bereichen globale Renten-, Kredit-, Aktien-, Devisen- und Rohstoffmärkte.

„NLP ermöglicht eine Welle der Automatisierung und der Generierung von Erkenntnissen über verschiedene Verkaufs-, Handels- und Anlagemanagement-Workflows hinweg“, sagte Anthony Tassone, Gründer und CEO von GK. „Die Freigabe unserer NLP-Modellbildungsumgebung für den PC ermöglicht es unseren Kunden, mit den Erkenntnissen aus ihren Kundengesprächen viel einfacher eine Automatisierung zu erreichen, so dass sie ihre Effizienz bei der Betreuung ihrer Kunden deutlich verbessern können.“

Focus Studio ist ein umfassendes, flexibles Ökosystem aus Tools, Modellen und Community-Ressourcen, mit denen Anwender NLP-gestützte Workflows vor Ort oder in der Cloud erstellen und einsetzen können. Zu den beliebtesten Anwendungsfällen gehören Kundenanfrageberichte, die Klassifizierung von Kundenbeziehungsberichten, das Diktieren von Notizen im CRM und die Zusammenfassung von Anrufen/Dokumenten.

GreenKey bietet eine zeitlich begrenzte 14-tägige kostenlose Testversion der Focus-Studio-Cloud an.

Um eine kostenlose Testversion anzufordern, besuchen Sie bitte https://greenkeytech.com/try-gk/

GreenKey Technologies (GK) hat eine patentierte Plattform für Spracherkennung (ASR) und Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) entwickelt, die komplexen Fachjargon in Echtzeit-Audio- und Textquellen erkennt und in handlungsrelevante Erkenntnisse umwandelt. GK wandelt unterschiedliche Kommunikationsströme in strukturierte Datentools um, die Banken, Handelsunternehmen und Betreibern von Notfalldiensten helfen, komplexe Arbeitsabläufe zu automatisieren. GK hat seinen Sitz in Chicago und Niederlassungen in New York und London und ist die führende Lösung zur Erkenntnisgewinnung für die globalen Finanzmärkte. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte greenkeytech.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

