onvista-Top-News: Märkte mit technischer Gegenbewegung, aufatmen bei vielen Einzelwerten und die goldene Frage nach dem richtigen Einstiegszeitpunkt

Nach dem mehrwöchigen Blutbad an den Märkten stand die zurückliegende Woche ganz im Zeichen einer technischen Erholung, mit extremen Kurssprüngen diesmal in Richtung Norden. Die Situation als ganzes bleibt weiter sehr volatil, die Nervosität ist keinesfalls aus den Köpfen der Anleger gespült worden. Auch an der eigentlichen Front, dem Kampf gegen das Virus und den wirtschaftlichen Folgen durch den Shutdown in diversen Ländern der Welt, herrscht noch Unklarheit über die weitere Dauer und Intensität. Es wird wohl vorerst weiter heißen: abwarten und beobachten!

com.on Der Börsenpodcast: Kehrt langsam ein wenig Ruhe an den Märkten ein? - Wo liegen jetzt die Chancen und welche Gefahren lauern?

Drei Fragen an Bernecker: Neues Tief oder weitere Erholung, was folgt jetzt für den Dax? Ist Amazon eine sichere Nummer und wie real ist die Gefahr einer Inflationswelle?

Die wichtigsten News zu den US-Märkten:

US-Märkte fallen - Anleger gehen auf Nummer sicher - US-Notenbanker rechnet mit drastischen langfristigen Folgen: BIP-Einbruch im 20-Prozent-Bereich

Flugzeugbauer: Boeing-Aktie wiederbelebt, Airbus-Papier hebt mit ab - Staatshilfen machen Hoffnung

Amazon: Das Online-Zulieferer-Imperium von Jeff Bezos blüht in der Krise noch mehr auf - Aktie legt starke Performance hin

Die wichtigsten News zu den europäischen Märkten:

Varta: Batteriespezialist will trotz Corona-Krise auch 2020 wachsen

Norma Group: Aktie als Outperformer im schwachen Autosektor - Positive Analystenstimme gibt Rückenwind

Tui: Touristik-Konzern kurz vor der Freigabe von staatlichen Hilfen? - 2 Milliarden Euro im Gespräch

Infineon: Nächster Dax-Konzern kappt wegen Corona-Virus die aktuelle Prognose

HelloFresh glänzt in der Krise - Aktie auf neuem Rekordhoch

Coronavirus: Ist der Immobilienboom jetzt vorbei? - Vonovia, Deutsche Wohnen und LEG Immobilien legen Mieterhöhungen auf Eis

Thyssenkrupp: Umbau wird endlich angegangen - Aktie gefragt

Coronavirus: Bundesregierung beschließt gewaltiges Rettungspaket - Erste Kredite schon genehmigt

Die wichtigsten Makro-News:

Coronavirus: Ein Experiment mit fast acht Milliarden Menschen - Wie wird es in den kommenden Wochen weitergehen?

Dax und Dow mit 20-Prozent-Erholung seit Krisentief - JPMorgan-Analyst nennt möglichen Grund und weiteren Ausblick

Coronavirus: Einstweilige Anordnung gegen Ausgangsbeschränkung von Bayerischen Verfassungsgericht abgelehnt - Mehr als 43.700 Infizierte und 270 Todesfälle

Coronavirus Update: Mehr als eine halbe Millionen Infizierte weltweit - Keine Trendwende in Italien in Sicht, USA jetzt mit den meisten Fällen

Aktienmärkte: Die Chance nutzen oder lieber noch warten? Ein Blick in die Vergangenheit könnte bei der Entscheidung helfen

Globale Wirtschaft auf der Kippe: Mit diesen Maßnahmen stemmen sich die einzelnen Staaten gegen den Zusammenbruch

Gold wird wieder zum Ruhepol im Volatilitäts-Unwetter - Preis hält sich über 1600 Dollar

Ifo-Geschäftsklima: Stärkster, jemals gemessener Rückgang, BIP-Einbruch zwischen 5 und 20 Prozent möglich - „Die deutsche Wirtschaft steht unter Schock“

Dollar: Analysten befürchten weitere starke Aufwertung des Greenbacks - Langfristig könnte dennoch eine extreme Inflation drohen

Gold: Wird sich die Geschichte reimen? Analysten setzen auf eine ähnliche Preisentwicklung wie nach der Finanzkrise 2008

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Rebound-Trades: + 30 Prozent waren letzte Woche mit VW, MTU oder Wirecard möglich

Kutzers Zwischenruf: Jetzt brauchen wir mutmachende Zuversicht!

Warum ich gerade jetzt weniger in den USA und mehr in Deutschland investieren würde

Wenn ein Kind in den Brunnen gefallen ist, muss es so schnell wie möglich raus, egal wie

Die onvista-Redaktion wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!

Foto: onvista

– Anzeige –

Mit Wechselpilot jährlich bis zu 500 € Energiekosten sparen

Nie wieder zu viel für Strom & Gas zahlen! Der preisgekrönte Wechselservice findet für Sie jedes Jahr automatisch den besten Tarif und kümmert sich zuverlässig um Ihren Wechsel. Einmal anmelden, jedes Jahr sparen.

Hier geht es zum Angebot