QIAGEN - Übernahmefantasie ist raus, Aktienkurs bricht ein

Qiagen N.V. - WKN: A2DKCH - ISIN: NL0012169213 - Kurs: 30,050 € (XETRA)

Am 24. Dezember gab Qiagen bekannt, dass die Gespräche mit Interesssenten für eine Übernahme beendet worden seien und man eigenständig bleiben wolle. Die Aktie reagiert heute mit einem Abschlag von fast 19 % auf diese Meldung.

Quelle: Guidants News

Am 09. Oktober 2019 markierte die Aktie ein Korrekturtief bei 22,54 EUR. Anschließend legte sie einen massiven Run hin. Dabei riss sie am 14. November 2018 ein Aufwärtsgap zwischen 29,75 und 32,76 EUR. zwei Tage später kam es zu einem weiteren Aufwärtsgap, das anschließend aber teilweise geschlossen wurde. Es liegt zwischen 34,55 und 36,50 EUR. Nach diesem Gap kam es noch zu einem Mehrjahreshoch bei 39,19 EUR. In den letzten Tagen konsolidierte der Wert etwas. Heute reist die Aktie ein riesiges Abwärtsgap zwischen 36,97 und 30,23 EUR und fällt auf die Unterstützung bei 29,23 EUR zurück.

Erst einmal zur Ruhe kommen

Ein Ausblick auf die weitere Entwicklung ist nach dem Einbruch von heute kaum möglich. Die Aktie muss sich in den nächsten Tagen erst einmal etwas auspendeln und wieder neue Muster ausbilden. Das heutige Gap mag zwar eine gewisse Anziehungskraft haben, kann aber im Zusammenspiel mit den vorherigen Aufwärtsgaps auch als Inselgap angesehen werden. Inselgaps gelten als Trendwendeformationen.

Qiagen

GodmodeTrader- und Guidants-Nutzer aufgepasst: Was gefällt Ihnen an unseren Portalen am besten? Welche Funktionen nutzen Sie am häufigsten? Welche Inhalte vermissen Sie noch? Nehmen Sie bis zum 06. Januar 2020 an einer kurzen Umfrage teil und helfen Sie so dabei, GodmodeTrader und Guidants noch besser an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. 20 Minuten Ihrer Zeit reichen aus! Ihre Antworten werden selbstverständlich anonymisiert erhoben. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 20 x 3-Monats-Abos für Guidants PRO, 10 x Guidants PROup und 5 x Guidants PROmax. Hier geht's zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)