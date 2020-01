ROUNDUP: BVB-Zugang Haaland trainiert erstmals mit der Mannschaft

MARBELLA (dpa-AFX) - Bei Borussia Dortmund verbessert sich die Personalsituation im Trainingslager in Marbella. Am Donnerstag absolvierte unter anderem Neuzugang Erling Haaland erstmals eine Einheit mit der Mannschaft. Auch die ebenfalls zuvor noch angeschlagenen Marco Reus, Thorgan Hazard und Paco Alcácer standen am Vormittag mit auf dem Platz. Das Quartett, das zuvor nur individuell gearbeitet hatte, hatte am Mittwoch immerhin schon auf dem Feld abseits des übrigen Teams trainiert.

Haaland war mit Knieproblemen von Red Bull Salzburg für fest geschriebene 20 Millionen Euro zum BVB gekommen. Der 19-Jährige war der einzige der vier genannten Profis, der auch am Nachmittag wieder mit dem Team trainierte. Die Dortmunder sind seit Samstag im Trainingslager. Das norwegische Top-Talent ging am Donnerstag noch leer aus: Ein internes Trainingsspiel endete 0:0./lap/DP/he