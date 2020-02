Tagesausblick für 11.02.: DAX legt Pause ein. Daimler im Fokus!

Heute zeigten sich die Investoren weiterhin zurückhaltend. Sorgen rund um den Coronavirus bremste die Kauflaune. Die Bären können daraus jedoch keinen großen Profit schlagen. Der DAX® verlor gerade einmal 0,3 Prozent auf 13.480 Punkte. In den USA präsentierten sich die Märke – angeführt von den Technologieaktien – in den ersten Handelsstunden freundlich.

Am Anleihemarkt war wenig Bewegung. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei minus 0,40 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 1,58 Prozent. Gold und Platin traten ebenfalls auf der Stelle. Palladium verbesserte sich derweil um 1,4 Prozent auf 2.350 US-Dollar pro Feinunze. Die OPEC denkt über eine weitere Kürzung der Ölförderung nach. Die Marktteilnehmer blieben dennoch entspannt. So rührte sich der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil kaum von der Stelle und schloss bei 54,10 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Airbus flog in Richtung des Allzeithoch. Bei Bayer könnte sich bald ein Vergleich im Glyphosat-Prozess anbahnen. Meldungen zufolge wurden mehrere Anhörungs- und Prozesstermine verschoben. Die Aktie stieg in den zurückliegenden Wochen bereits deutlich an. Heute legte das Papier analog zum Gesamtmarkt eine Pause ein. Carl Zeiss Meditec kam heute nach einem vorsichtigeren Ausblick unter Druck. Spekulationen um deutlichere Stellenstreichungen bei Daimler beschäftigten heute die Anleger. Details dazu könnte es morgen geben. Dann wird Konzernchef Ola Källenius die finalen Zahlen für 2019 bekanntgeben und einen Ausblick auf 2020 werfen. Die Daimler-Aktie pendelt seit knapp drei Wochen zwischen EUR 42 und EUR 44. Kommt nun der Ausbruch? Delivery Hero ist zurück auf Rekordhoch. Fresenius stellte sich heute erneut gegen den Trend und setzte sich oberhalb der Marke von EUR 48 fest. Gerresheimer profitierte von positiven Analystenkommentaren. Isra Vision sprang nach Bekanntgabe eines Übernahmeangebots kräftig nach oben. Die Aktie von Rational kippte unter die Unterstützung von EUR 680. Vergangene Woche meldete der Großküchenhersteller Rekordergebnisse.

In den USA waren in den ersten Handelsstunden Halbleiterwerte wie AMD und Nvidia sowie die Internetgiganten Alphabet und Amazon besonders gefragt. Erneut schwach zeigten sich derweil Ölwerte wie ExxonMobil.