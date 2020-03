TELEKOM-REITS bleiben interessant

US 10Y Bond Yield - Kurs: 1,071 % (Bonds) Crown Castle Internatl Corp. - WKN: A12GN3 - ISIN: US22822V1017 - Kurs: 151,570 $ (NYSE) SBA Communications Corp. - WKN: A2DKP8 - ISIN: US78410G1040 - Kurs: 276,088 $ (NASDAQ)

Im Zuge eines Godmode-PRO-Artikels mit dem Titel "Mit diesen Aktien kommen Sie gut durch den Börsensturm" stellte ich Ihnen vor gut zwei Monaten den Telekom-REIT-Sektor in den USA näher vor. Damals war die Stimmung an den Börsen noch blendend, Absicherungen kein großes Thema. Spätestens mit der Entwicklung in der Vorwoche dürfte klar geworden sein, was solche Ideen an Stabilisierungsarbeit im Depot leisten können. Zwar sind Aktien wie SBA Communications oder Crown Castle in der Vorwoche auch gefallen, aber bei weitem nicht so stark wie andere Titel. Die Korrekturen bei beiden waren sogar überfällig nach der Kursexplosion im Februar. Insgesamt weisen beide Titel intakte Aufwärtstrends auf.

Beim Blick auf den Chart der 10-jährigen US-Staatsanleihenrendite muss man sich dagegen mehrfach die Augen reiben. Wir nähern uns tatsächlich der 1 %-Marke an. Ende 2018 standen wir noch souverän über der 3 %-Marke. Inzwischen erwartet der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 %!!! eine Zinssenkung am 18. März. Und diese nicht über 25 Basispunkte, sondern über 50 Basispunkte. Bis Ende des Jahres könnte der Zins anschließend noch einmal um 50 Basispunkte fallen, so zumindest die Markterwartung. Das unterstützt natürlich Immobilientitel und REITs wie die beiden oben genannten.

10-Jahres-Zinssatz USA

Oberhalb des EMA50 Woche bei derzeit knapp 138 USD kann die Aktie von Crown Castle ihre Rally fortsetzen. Ein zweites Standbein in diesem Supportbereich wäre wünschenswert und könnte nochmals Einstiegsgelegenheiten bieten. Erst unter 129,86 USD wäre die mittel- bis langfristige Aufwärtsbewegung beendet.

Crown-Castle-Aktie (Wochenchart)

Die Aktie von SBA Communications hat bislang einen normalen Pullback an die ehemaligen Hochpunkte bei 270 bzw. 259,65 USD vollzogen und am EMA50 gedreht. Auch hier wäre eine Wiederaufnahme der übergeordneten Aufwärtsbewegung nun möglich. Absicherungen könnten beispielsweise unter das Tief bei 247,49 USD in den Markt gelegt werden.

Bei beiden Titel arbeite ich mit grauen Prognosepfeilen, da Long-Engagements im aktuellen Umfeld gewagt sind und sich auch solche Werte im Falle eines maximalen Sell-offs sich nicht ewig entziehen werden.

SBA-Communications-Aktie

Abschließend noch der Ursprungschart, auf den meine Idee bei SBA Communications fußte. Die negative Korrelation der Aktie mit dem Zinsniveau ist meiner Ansicht nach sehr gut erkennbar.

10-Jahres-Zinssatz USA Börse vs. SBA

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)