Unicredit setzt Aktienrückkauf aus und zieht Dividendenvorschlag zurück

Die größte italienische Bank Unicredit S.P.A. (ISIN: IT0005239360) hat angekündigt, den Vorschlag zur Auszahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auf der Hauptversammlung am 9. April 2020 zurückzuziehen sowie das Aktienrückkaufprogramm auszusetzen. Damit folge man den Empfehlungen der EZB, wie am Montag berichtet wurde.

Ursprünglich sollte den Aktionären auf der Hauptversammlung vorgeschlagen werden, eine Dividende in Höhe von 0,63 Euro je Aktie auszuschütten. Die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) haben am Freitagabend aber mitgeteilt, dass die Bankinstitute aufgrund der Coronakrise bis Oktober auf eine Ausschüttung ihrer Gewinne sowie auf den Rückkauf eigener Aktien verzichten sollen.

Zur Unicredit S.p.A. mit Sitz in Rom und in Mailand gehört auch die Bank Austria und die frühere HypoVereinsbank. Insgesamt arbeiten weltweit knapp 84.250 Mitarbeiter in rund 4.480 Filialen für die Bank.

Redaktion MyDividends.de