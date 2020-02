Wochenausblick: DAX stagniert auf Allzeithoch. Berichtsdaten, ThyssenKrupp und Telekom im Blickpunkt!

Der DAX® stieg die zweite Woche in Folge und markierte mit 13.788 Punkten ein neues Allzeithoch. Gute Unternehmensergebnisse unterstützten die Bullen. Die Unsicherheit rund um die Ausbreitung des Corona-Virus bremste die Aufwärtsbewegung allerdings. Dass sich der Blick über den DAX® hinaus, auf die zweite Reihe und Nischen lohnt, hat sich in der abgelaufenen Woche erneut bestätigt. MDAX® und SDAX® ließen den Standardwerteindex, DAX®, erneut hinter sich. Branchen- und Strategieindizes wie der European Biotech Index und der Solactive® German Mergers & Acquisitions Index legten überdurchschnittlich stark zu. Der M&A-Index profitierte vor allem von der Übernahme von RIB Software. In den Index sind 20 potenzielle Übernahmekandidaten enthalten.

Am Anleihemarkt blieb im Wochenverlauf wenig verändert. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei minus 0,405 Prozent (Vorwoche: -0,382 Prozent) und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 1,578 Prozent (Vorwoche: -1.577 Prozent). Bei den Edelmetallen präsentierten sich Gold und Palladium im Vergleich zur Vorwoche fester. Silber und Platin traten derweil auf der Stelle. Nach dem Tief vom Montag legte der Ölpreis im Wochenverlauf deutlich zu. So verbesserte sich der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil auf 57 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar konnte den Kurssturz zum Wochenschluss zunächst abbremsen und stabilisierte sich bei 1,084 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche wurde die Aufwärtsbewegung von der Mehrheit der Aktien getragen. 26 von 30 DAX®-Werten verbesserten sich im Vergleich zur Vorwoche. Zu den Top-Werten der Woche zählten die Aktien von Continental, Deutsche Bank und Deutsche Telekom. Continental profitierte von einer besseren Stimmung im Sektor. Die Deutsche Bank stärkte das Kernkapital. Das kam bei Investoren gut an. Die Deutsche Telekom scheint bei der geplanten Fusion der US-Tochter T-Mobil US mit Sprint auf der Zielgeraden. In der zweiten Reihe stiegen die Aktien von Commerzbank, Isra Vision, RIB Software und Siltronics sogar zweistellig. Die beiden Software-Unternehmen sind jeweils Ziel einer Übernahme. ThyssenKrupp legte im Wochenvergleich leicht zu. Der Industriekonzern dürfte jedoch in den kommenden Wochen im Fokus der Anleger stehen. Schließlich geht die Bieterschlacht um die Aufzugssparte in die heiße Phase und eine Entscheidung scheint bis Ende Monats möglich. Wirecard präsentierte sich nach Bekanntgabe der Zahlen zum Wochenschluss leichter. In den USA fielen unter anderem die Aktien der Halbleiterhersteller AMD und Nvidia sowie Virgin Galactic mit Aufschlägen auf.