First Solar - Bestätigter Trend plus nachhaltiger Ausbruch

In den letzten drei Monaten hat die First Solar-Aktie den Basisaufwärtstrend seit Mitte 2012 (akt. bei 62,11 USD) mehrfach einer erfolgreichen Belastungsprobe unterzogen. Die starke Juli-Performance bestätigt aber nicht nur den beschriebenen Haussetrend, sondern sorgt grundsätzlich für ein charttechnisches Ausrufezeichen. Hierzu trägt vor allem die Rückeroberung der Hürden in Form der 38-Monats-Linie und der horizontalen Barrieren bei rund 75 USD bei. Nachdruck verleiht dem beschriebenen Befreiungsschlag die Tatsache, dass der Ausbruch im Tagesbereich mit einer großen Aufwärtskurslücke (77,50 USD zu 87,34 USD) vollzogen wurde. Mittelfristig dürfte die aktuelle Steilvorlage den Weg bis zum Hoch des Jahres 2021 bei 123,13 USD ebnen. Jenseits dieses Levels eröffnet sich noch deutlich größeres charttechnisches Anschlusspotential. Auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Chart der First Solar-Aktie Anlegerinnen und Anlegern eine wichtige Orientierungshilfe. Um die aktuelle Steilvorlage nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es in Zukunft, die Kombination aus der o. g. Kurslücke und den Ausbruchsmarken bei rund 75 USD nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.

First Solar (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart First Solar

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.