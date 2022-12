Dow Jones Industrial Average® - Saisonale Schnittmenge: Meide die Mitte

Als eine weitere Konsequenz müssen wir die Erwartungshaltung hinsichtlich einer möglichen Jahresendrally dämpfen. Vielmehr könnte das Motto im Vorwahljahr lauten: „starkes Q4 – Fehlanzeige“. Besonders zu schätzen wissen wir, wenn die beiden bekanntesten Zyklen Hand in Hand gehen. Im kommenden Jahr ist eine saisonale Deckungsgleichheit im positiven Sinne vor allem von Ende Februar bis Anfang Juli gegeben. „Meide die Mitte“ ist dagegen die negative saisonale Übereinstimmung. Mit anderen Worten: Auch das typische Ablaufmuster des Vorwahljahres legt eine volatile, schwankungsintensive Seitwärtsphase in weiten Teilen der 2. Jahreshälfte nahe. Rein aus saisonalen Überlegungen heraus könnte der Jahresauftakt positiv überraschen, während in der 2. Jahreshälfte der Aktienmotor möglicherweise zu stottern beginnt. Dann könnte die Stunde der Anlagezertifikate schlagen. Besonders Discountzertifikate und Aktienanleihen bieten im 2. Halbjahr Chancen, um positive Seitwärtsrenditen zu vereinnahmen. Einen starken Jahresauftakt 2023 und ein auf der Stelle treten in der 2. Jahreshälfte, das ist derzeit alles andere als das Basisszenario. Nur ganz wenige Investorinnen und Investoren erwarten aktuell einen solchen Jahresfahrplan (wird fortgesetzt).

Dow Jones Industrial Average® (Annually)

Quelle: macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

