BVB Aktie zieht um 2 Prozent an – Schnäppchenjäger auf der Pirsch

Trotz einer sportlichen Enttäuschung vom Wochenende kann sich die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA am Dienstagvormittag mit einem Kursplus von 1,45 Prozent sehen lassen. Insbesondere Schnäppchenjäger dürften nach den Kursverlusten vom Montag für Rückenwind gesorgt haben.

Punkteteilung in der Fußball-Bundesliga gegen Bochum: Borussia Dortmund enttäuscht in sportlicher Hinsicht

Nach einem Remis in der Fußball-Bundesliga gegen den Stadtnachbarn Bochum haben BVB-Aktionäre zu Wochenbeginn im großen Stil Anteilsscheine von Borussia Dortmund abgestoßen. Zwischenzeitlich weiteten sich die Verluste auf rund vier Prozent aus. Nicht nur die Enttäuschung über die Punkteteilung, sondern insbesondere über die sportliche Leistung, dürfte in Anlegerkreisen für Unbehagen gesorgt haben.

Der Kader des BVB besitzt derzeit nach Angaben des Branchenportals Transfermarkt zufolge aktuell einen Gesamtmarktwert in Höhe von 461,15 Millionen Euro. Der VfL Bochum kommt zum Vergleich insgesamt auf 55,25 Millionen Euro.