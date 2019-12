Kein Dax-Rekord mehr in Sicht - Wirecard von neuem FT-Bericht belastet

Aktien von Wirecard geben nach einem neunen "Financial Times"-Bericht wieder nach, sind aber nicht Letzte im Dax. Dafür ziehen Jungheinrich sowie Südzucker nach einer positiven Analyse an. Auch in New York tut sich was.

Zugehörige Wertpapiere: DE0007472060, DE0006219934, DE0007297004, US5951121038,