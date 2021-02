Die Berichtssaison bleibt weiter spannend und sorgt für Kursausbrüche in beide Richtungen, während die Gesamtmärkte täglich zwischen Hoffen und Bangen schwanken, ihre Rekordhochs jedoch nie lange aus den Augen lassen.

Die nächste Stufe der Akzeptanz hat derweil Bitcoin erreicht, da Tesla offiziell ein Investment bestätigt hat. Zudem werden auch die Stimmen einzelner Politiker immer positiver – so will der Bürgermeister von Miami Bitcoin als legitimes Zahlungsinstrument in seiner Stadt einführen und der führende demokratische Bewerber für das Bürgermeister-Amt in New York spricht gar davon, die Stadt zum absoluten Bitcoin- und Krypto-Hotspot machen zu wollen.

Drei Fragen an Bernecker: Neues Risiko bei Grenke, ist Schaeffler ein Vorzeige-Modell für den Autosektor der Zukunft und wie bewerten Sie Teslas Engagement in Bitcoin?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Bumble: Gelungener Börsenstart ++ Sartorius: Dividende wird verdoppelt ++ PayPal: Kein eigenes Geld in Kryptowährungen

VW: Microsoft fährt ab sofort mit ++ Bitcoin: Mastercard bereitet Einstieg vor ++ Deutsche Börse: Ausblick kommt nicht an

Delivery Hero: Umsatz fast verdoppelt, aber… ++ Thyssenkrupp: Prognoserhöhung freudige Überraschung ++ Biontech: Produktion in Marburg läuft

Qiagen: Biotech-Wert erneut im Übernahme-Fadenkreuz ++ AMS: Rekordumsatz im Schlussquartal ++ Osram: Krisenmaßnahmen greifen ++ Ceconomy: „Wünschen uns Fahrplan für Geschäftsöffnungen“

Apple: Hyundai dementiert Gespräche ++ Dialog Semiconductor: Zustimmung zur Übernahme lässt Aktie ansteigen ++ United Internet: Anleger freuen sich über neues Angebot von Telefonica

Unternehmensmeldungen:

IPO: Softbank-Beteiligung Coupang - das südkoreanische Amazon - strebt an die Börse

HeidelbergCement: Sparprogramm, bessere Geschäfte und Verkaufspläne - So bewerten Analysten die Aktie jetzt

Curevac: EMA startet Schnell-Prüfverfahren für Zulassung - kommt schon bald ein weiterer Corona-Impfstoff auf den Markt?

Disney: Corona belastet das Geschäft weiterhin, doch das Streaming-Segment boomt - Zahlen über den Erwartungen

ProsiebenSat.1: Aktie klettert nach positiver JPMorgan-Studie auf 2019er Hoch - Beteiligung des Medienkonzerns ist Grund für die Begeisterung

NanoRepro: Umsatz verzehnfacht ++ Rekordwert beim Gewinn ++ Corona-Schnelltests lassen Bilanz und Kurs explodieren

Fresenius und FMC: Doch nicht nur mit einem blauen Auge durch die Pandemie? Analysten sind gemischter Meinung

Amadeus Fire: Vorläufige Zahlen gefallen den Anlegern - Kurs sendet positives charttechnisches Signal

Adidas und Puma: Großbank UBS zeigt sich optimistisch und treibt beide Aktien mit Neubewertungen an

Index-Rotation: Siemens Energy auf dem Weg in den Dax, HeidelbergCement und Beiersdorf müssen zittern

Twitter: Zahlen begeistern die Anleger - doch die Aussagen des CFO zu Bitcoin sind fast noch interessanter

Under Armour: Corona belastet die Geschäfte stark, doch Q4 war ein Lichtblick - Aktie zieht ordentlich an

Hochtief: Starke Belastungen in Q4 und schwacher Ausblick der Tochter Cimic sorgen für Frust - Aktie fällt

Adyen: Starke Zahlen im zweiten Halbjahr - Anleger stürmen in die Aktie

Beiersdorf: Corona als Stimmungskiller - viele Produktsegmente leiden unter geringer Nachfrage - so sehen Analysten die Aktie jetzt

Qiagen: Mehrfach erhöhte Prognose noch getoppt - Ausblick auch nicht von schlechten Eltern

Grenke: Offener Brief an die Anleger soll Fragen ausräumen und Vertrauen schaffen - Aktie zieht nachbörslich an

Walmart: Diese Aktie hat Bill Gates im Depot

Tui: Gehen die Planungen nicht auf? - zumindest die Reiselust der Deutschen hält sich in Grenzen

Klöckner & Co: „Deutlich verbessertes operatives Ergebnis“ erwartet - Aktie stürmt an SDax-Spitze

Qiagen: Möglicher Deal mit Quidel kommt an den Märkten nicht gut an - Analysten äußern ihre Skepsis

Deutsche Börse: Wilde Zeiten an den Finanzmärkten sorgen für Profite - doch seit Herbst ist die Luft raus - so schätzen Analysten die Aktie jetzt ein

Hyundai und Kia: Gespräche mit Apple um gemeinsames Elektroauto-Projekt dementiert - Aktien müssen Tribut zollen

Grenke: Vorstand für den Bereich Compliance legt sein Amt nieder - Aktie stürzt erneut kräftig ab!

BVB: Millionenverlust im ersten Geschäftshalbjahr - Aktie taucht ab

Schaeffler: Aussagen über Zukunft des Elektromobilitätsgeschäfts machen den Anlegern Mut - Aktie startet Ausbruchsversuch

Deutsche Bank: Aktie heute stärkster Branchenwert nach Kepler-Hochstufung - „Narrenkappe“ kann abgesetzt werden

Makro-News:

Ist Joe Bidens „Konjunktur-Bazooka“ möglicherweise sogar zu brachial?

Cannabis-Aktien explodieren - Hat Wallstreetbets ein neues Ziel gefunden?

US-Außenpolitik: Bidens erstes Telefonat mit Peking - Xi Jinping warnt vor „Konfrontation“, die „katastrophal für beide Länder und die Welt“ ist

Corona-Krise: EU will Aufbaufonds unter Dach und Fach bringen - Hunderte Milliarden Euro für den Neustart der Wirtschaft

Corona-Virus: Spur führt zu Fledermäusen - WHO glaubt nicht an Laborunfall

Krypto-News:

Bitcoin: Erster ETF in Kanada genehmigt - Mehr krypto-freundliche Politiker in den USA - Bürgermeister von Miami will BTC als Zahlungsinstrument salonfähig machen

Bitcoin: Neues Rekordhoch nach Mastercard-Ankündigung - Hoffnung auf große Akzeptanz-Welle treibt den Kurs gen Norden

Bitcoin: Kurs auf dem Weg Richtung 50.000 Dollar - Analysten bringen Apple als weiteren potenziellen Kandidaten für ein BTC-Investment ins Spiel

Bitcoin: Neues Allzeithoch - Tesla hat laut Medienberichten 1,5 Milliarden Dollar in die Kryptowährung investiert

Bitcoin: Teslas Einstieg könnte ein Katalysator für das nächste Level des Krypto-Bullruns sein – „Der nächste Stop ist die 50.000 Dollar Marke“

Ethereum: Futures-Handel an der CME gestartet - „Meilenstein für Altcoins“

Dogecoin: Spaß-Kryptowährung erreicht neues Rekordhoch - Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

BYD – Chinesischer Elektroautohersteller – Da geht noch was

Kutzers Zwischenruf: Anziehungskraft Chinas wächst weiter

3 Wege, wie die Blockchain-Technologie gerade unsere Welt verbessert

Leiden die Aktienmärkte unter Blasenproblemen?

Wird der Bitcoin salonfähig?

