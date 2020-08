onvista-Top-News: Große Veränderungen bei den Indizes, Salceforce geht durch die Decke, Fragezeichen bei Steinhoff, Defi als neuer Blockchain-Hype

Die Stimmen, die vor den mannigfaltigen Gefahren für die Finanzmärkte warnen, sind auch in der zurückliegenden Woche nicht leiser geworden, dennoch gehen die Märkte ihren Weg nach oben bisher vorsichtig aber stetig weiter. Die US-Notenbank FED hat derweil weitere historische Veränderungen angekündigt und schraubt nun an der Inflationspolitik. Ergebnis: Die Welt der Nullzinsen und Anleihenaufkäufe dürfte uns wahrscheinlich noch lange erhalten bleiben, wenn es nach der FED geht.

Auf Unternehmensebene gab es einige Rotationen in den großen Indizes. In Amerika wurde der Dow Jones ordentlich durchgewirbelt, während Delivery Hero in seiner ersten Dax-Woche nicht so recht überzeugen konnte. Auch der Eurostoxx 50 blickt großen Veränderungen entgegen.

Auf der politischen Bühne geht derweil der US-Wahlkampf in die heiße Phase und der Tonfall wird rauer und rauer – so übrigens auch im Handelsstreit.

Drei Fragen an Bernecker: Ihre Einschätzung zur FED, die Psychologie von Aktiensplits, zweite Chance für Tele Columbus und hat NIO einen Wettbewerbsvorteil?

Die Woche im Schnelldurchlauf:

Bayer: Wackelt Glyphosat-Vergleich wieder? ++ Tiktok: Bieten Walmart und Microsoft 30 Milliarden Dollar? ++ Thyssenkrupp: Morgan Stanley rät zum Verkauf

Delivery Hero: Umsatz fast verdoppelt, Verlust allerdings auch ++ Fielmann: Optikkette will weiter expandieren ++ Nel: Wichtiges Stahlprojekt gestartet

SAP: Starke Zahlen von Saleforce helfen ++ BMW: Mainfirst sieht fast 40 Prozent Potenzial ++ Encavis: Prognose bestätigt - Anleger sichern Gewinne ++ Dax dreht ins Plus

Moderna: Auch EU bestellt möglichen Impfstoff ++ Apple: Dämpfer im Streit mit Fortnite-Entwickler Epic ++ Qiagen: US-Zulassung für Corona-Antikörpertest

Delivery Hero: Gelungener Start im Dax ++ Covestro: Goldman schiebt Aktie weiter an ++ Apple: Techriese drückt auf die Tränendrüse

Die wichtigsten US-News:

Abbott Laboratories: Aussicht auf bahnbrechenden Corona-Test treibt Aktie und Flugbranche nach oben

Tesla: Aktie kennt einfach kein Halt - Inzwischen ist der Elektroauto-Pionier 400 Millarden Dollar schwer

Salesforce: Starke Zahlen, starker Ausblick - Analysten singen Loblieder, der Kurs geht durch die Decke

Dow Jones: Apples Aktiensplit sorgt für einigen Trouble im Leitindex

Alibaba: Trumps Sticheleien zum Trotz - Aktie wird zu US-Börsenstart auf Allzeithoch erwartet

Qiagen: Citigroup-Kaufempfehlung pusht die Aktie weiter nach oben - Analysten sehen das Unternehmen auch ohne Thermo-Fisher-Übernahme stark genug

Curevac: Mit dem Corona-Impfstoff soll Profit erzielt werden - So sehen die Zukunftsaussichten für den Börsen-Neuling aus

Die wichtigsten europäischen News:

Große Veränderungen im Eurostoxx 50: Adyen, Prosus und Vonovia haben gute Chancen für einen Aufstieg - und diesen Schwergewichten droht der Abschied

Delivery Hero: Die erste Dax-Woche lief nicht besonders toll - Das dürften die Gründe sein

Steinhoff: Und was, bitteschön, steht unterm Strich? - Die wichtigste Frage bleibt offen!

Aareal Bank: Kann der Kurs sich in absehbarer Zeit aus dem Keller befreien? So sehen Analysten das Papier

Leoni: Dauerkrise und dann auch noch Corona - Kann die Trendwende trotzdem gelingen? So sehen Analysten die Aktie momentan

Infineon: Starke Nachfrage nach Tech-Werten treibt den Kurs - Hoch seit 2018

AstraZeneca: Impfstoffforschung weit fortgeschritten - Zulassungsantrag könnte noch 2020 erfolgen

Tele Columbus: Comeback im SDax - So sehen die Analysten die Aktie jetzt

Wirecard: Insolvenzverfahren eröffnet - 730 Mitarbeitern und Vorstand gekündigt - Verkauf der Unternehmensteile kommt voran

Siltronic: Charttechnik und Kaufempfehlung lassen Anleger zugreifen - Kurs klettert über 21-Tage-Linie

Südzucker: Kaufempfehlung verleiht der Aktie Rückenwind - Corona-Schramme komplett ausgebügelt

Nel: Aktie zieht vor den Zahlen an - Folgt wieder eine Enttäuschung?

Grenke: Anleger quittieren Markt-Unsicherheiten mit Abverkauf - Aktie enorm unter Druck

Makro-News:

Decentralized Finance: Etwas Großes steht in den Startlöchern - Darum geht es bei dem neuen Blockchain-Hype

US-Wahlkampf: Die heiße Phase beginnt - Trump nennt Biden „trojanisches Pferd für den Sozialismus“ und Wunschkandidaten Chinas

US-Notenbank: FED ändert Strategie - Mehr Spielraum für Inflation

Handelsstreit: Der Ton wird rauer - USA kritisieren Chinas „aggressiven Modernisierungsplan“, China bietet deutlich Paroli - „Tanzen nicht nach der Pfeife der USA“

Gespanntes Warten auf FED-Inflationsstrategie - Diese Treiber könnten laut Ökonom Jeremy Siegel Value- und Tech-Werte weiterhin antreiben und einen Crash verhindern

Bitcoin-Update: Preisentwicklung, Dollar-Korrelation, Bewegung großer Mengen des Tether-Stablecoins und Neuigkeiten zur Regulierung von Kryptowährungen

US-Wahlkampf: Wie werden die Aktienmärkte auf einen potenziellen Sieg Joe Bidens reagieren?

Warren Buffett: Der 90. Geburtstag der Investment-Legende steht vor der Tür - Kann er seinem Lebenswerk noch einen weiteren ganz großen Deal hinzufügen?

Eine Auswahl unserer Kolumnisten:

Die verrückte Rally der Tech-Werte

Kutzers Zwischenruf: Der (Impf-)Stoff, aus dem die Anlegerträume sind

Warum jetzt die Hyperinflation kommen könnte - und warum nicht

Der Euro auf dem Weg zur Weltleitwährung?

Apple und Tesla: Splitten für die Psyche

Die onvista-Redaktion wünscht Ihnen ein schönes Wochenende!

Fotos: onvista / kentoh / Shutterstock.com

