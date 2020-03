Streit über US-Hilfspaket lässt Europas Börsen abrutschen

Frankfurt (Reuters) - Der Streit über das US-Konjunkturpaket und die massiven staatlichen Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus haben zum Wochenauftakt Europas Börsen erneut auf Talfahrt geschickt.

Der Dax büßte bis zu fünf Prozent auf 8480 Punkte ein. Der EuroStoxx50 verlor bis zu 4,7 Prozent auf 2428 Zähler. Immer stärker rückten dabei die USA in den Fokus der Anleger. "Die USA drohen nach Europa nun zum neuen Epizentrum der Corona-Pandemie zu werden", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst bei CMC Markets. Goldman Sachs geht mittlerweile für das zweite Quartal von einem Einbruch des realen US-Bruttoinlandsprodukts um knapp ein Viertel aus.

"Die Coronakrise - oder genauer gesagt, die Antwort auf diese Krise - stellt eine physische, im Gegensatz zur finanziellen, Beschränkung der wirtschaftlichen Aktivität dar, die in der Nachkriegsgeschichte beispiellos ist", erklärte Goldman Sachs. Für die Weltwirtschaft rechnet die Investmentbank mit einem Rückgang von rund einem Prozent in diesem Jahr. Das ist ein stärkerer wirtschaftlicher Einbruch als im Jahr nach der globalen Finanzkrise 2008. Auch die Analysten von Morgan Stanley warnten vor schweren Schäden für die Weltwirtschaft durch die zunehmende Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit.

US-KONJUNKTURPAKET IM BLICK

Die Lage werde sich wohl trotz der koordinierten Bemühungen von Regierungen und Zentralbanken auf der ganzen Welt auch in nächster Zeit nicht entspannen, sagte George Kanaan, Vertriebsleiter der UBS in Australien. "Ich bin seit 27 Jahren im Finanzsektor tätig und habe so etwas noch nie gesehen." Anleger warteten nun auf die erneute Abstimmung im US-Senat über ein Billionen-Dollar-Konjunkturpaket. Am Sonntag gab es keine Einigung auf das breit angelegte Hilfspaket, das unter anderem die Unterstützung von besonders hart getroffene Branchen wie Fluggesellschaften vorsieht. Der Chef der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, warnte davor, dass die Arbeitslosigkeit auf 30 Prozent steigen könnte, falls nicht noch mehr steuerliche Maßnahmen ergriffen würden.

"Aber es bleibt die Hoffnung, dass die für die kommenden Stunden erneut angesetzte Abstimmung erfolgreich verläuft und sich so die Wall Street noch vor der Handelseröffnung stabilisieren kann", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Eine für Montagmorgen (Ortszeit) von den Republikanern geplante Abstimmung blockierten die Demokraten allerdings. Es blieb daher zunächst offen, ob es noch im Laufe des Montags zu einem Votum kommt. Die deutsche Bundesregierung beschloss unterdessen ein riesiges Paket an Wirtschaftshilfen, um die Folgen der Corona-Krise einzugrenzen. Das Kabinett gab dafür am Montag grünes Licht, wie es in Regierungskreisen hieß.

In Deutschland hatten sich Bund und Länder am Sonntag wegen der Coronavirus-Pandemie auf neue massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens geeinigt. Griechenland kündigte zusammen mit Frankreich und Spanien eine landesweite Sperre an. Italien verbot Inlandsreisen, nachdem die Zahl der Todesopfer dort auf über 5.400 gestiegen ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel befindet sich in Quarantäne, weil sie mit einem infizierten Arzt in Kontakt gekommen war.

Der Nachfrage-Rückgang durch die Coronavirus-Pandemie setzt auch dem Ölpreis weiter zu. Die Sorte Brent[LCOc1] aus der Nordsee verbilligt sich um mehr als vier Prozent auf 25,85 Dollar je Barrel. Da gleichzeitig wichtige Förderländer den Ölhahn bis zum Anschlag aufdrehten, müsse mit einem weiteren Preisverfall gerechnet werden, sagte Analyst Edward Moya vom Brokerhaus Oanda.

AIRBUS MACHT SICH WETTERFEST

Unterdessen strich auch Europas größter Flugzeugbauer Airbus seine Prognose und stockte seinen Kreditrahmen um 15 Milliarden Euro auf, um sich für den Einbruch der Luftfahrt wetterfest zu machen. Die in Deutschland notierten Aktien von Airbus brachen zum Auftakt rund 13 Prozent ein, machten die Verluste im Handelsverlauf aber wieder wett. Die Aktien des Münchner Triebwerksbauers MTU lagen wegen eines geplanten Produktionsstopps mehr als sieben Prozent im Minus.

Die US-Zulassung eines Coronavirus-Tests beschert dagegen Novacyt einen der größten Kurssprünge der Firmengeschichte. Die Aktien der Biotech-Firma steigen in Paris um 60 Prozent auf 2,08 Euro.