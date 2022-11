CTS EVENTIM: Die Nachpandemie-Zeit sorgt für einen Boom!

Werbung

Die Menschen haben gelernt, mit Corona zu leben. In der jetzigen Nachpandemie-Phase werden Events, Musicals und Konzerte nachgeholt, die zwei Jahre kaum möglich waren. Etwas zu erleben und Spaß zu haben, steht an erster Stelle. Dafür sind die Verbraucher bereit, viel Geld auszugeben. Folglich verzeichnet CTS Eventim einen neuen Boom. Eine mehrjährige Wachstumsphase hat begonnen!

CTS Eventim ist ein Profiteur der aufgehobenen Pandemierestriktionen für Events Das Unternehmen ist ein führender Anbieter in den Bereichen Ticketing sowie Live-Entertainment. Beim Ticketing, dem Vertrieb von Tickets für Veranstaltungen, ist CTS Eventim die globale Nummer zwei und führend in Europa. Dazu ist das Unternehmen mit seinen Webshops und Vertriebssystemen in Europa, Brasilien, Kanada und sogar den USA vertreten. Da immer öfter die Tickets über das Internet erworben werden, kann CTS Eventim gegenüber dem stationären Verkauf deutlich höhere Margen einfahren. Im Segment Live-Entertainment tritt CTS Eventim als die weltweite Nummer drei auf. Es werden Musicals, Konzerte, Open-Air-Events bis hin zu Tourneen und Festivals produziert sowie veranstaltet. Die Aufhebung der Pandemierestriktionen hat zu einer hohen Nachfrage seitens der Verbraucher nach Freizeitveranstaltungen geführt. Für Konzerte, Musicals sowie Festivals priorisierten sie in diesem Jahr ihre Ausgaben. Das Reopening lässt die Kassen klingeln In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 vervielfachten sich die Erlöse auf 1,429 Milliarden Euro. Diese bewegten sich deutlich über den 1,075 Milliarden Euro aus dem Vor-Corona-Jahr 2019, was die Ausgabenfreude für Events mit dem Reopening aufzeigt. Wachstumstreiber war das Segment Live-Entertainment mit einem Umsatz von über 1 Milliarde Euro, da eine erhöhte Anzahl an Veranstaltungen und Tourneen durchgeführt werden konnten. Das EBIT landete um 231,7 Millionen Euro, sodass CTS Eventim eine knackige Marge von 16,2 Prozent erzielte. Unter dem Strich wurden 128,76 Millionen Euro verdient. Die Internetticketmenge gab das Unternehmen mit 45,1 Millionen Einheiten an. Laut CTS Eventim fühlt man sich mit dem Neustart des Live-Entertainments nach der Pandemie weiter gestärkt positioniert. Sodann erwartet das Management für das Jahr 2022 bei einem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro ein EBITDA von 330 Millionen Euro. Netto könnten laut dem Factset-Konsens ca. 1,39 Euro je Aktie hängen bleiben. Das Ergebnis aus dem Jahr 2019 wäre damit übertroffen. Was ist in den nächsten Jahren drin? CTS Eventim müsste in den nächsten beiden Jahren leicht wachsen. Die inflationäre Phase könnte zu Einsparungen bei den Verbrauchern führen, die sich auch negativ auf den Absatz von Tickets auswirken. Dem gegenüber sollten höhere Preise und eine verbesserte Kostenstruktur eine positive Wirkung haben. Zudem könnten die weltweite Expansion mit potenziellen Ticketing-Deals und der exklusive Verkauf von Tickets über das Internet für weiteres Wachstum sorgen. Der Factset-Konsens rechnet im Jahr 2023 und 2024 mit einem Umsatzanstieg auf 1,65 Milliarden Euro sowie 1,8 Milliarden Euro. Der Nettogewinn sollte bei 1,89 Euro je Aktie und 2,14 Euro je Aktie landen. Damit wird CTS Eventim basierend auf 2023 mit einem KGV von 28 bewertet. Historisch gesehen ist das nicht zu hoch, sodass die Aktie weiteren Raum in die Region der Allzeithochs um 70 Euro hat. Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf CTS Eventim AG Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens CTS Eventim AG ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die CTS Eventim AG-Aktie (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DW5933). Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird . Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos . Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert CTS Eventim AG-Aktie, wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens CTS Eventim AG zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann . Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar . Stand: 21.11.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion

ENDLOS TURBO LONG 38,0012 OPEN END: BASISWERT CTS EVENTIM DW5933 DZ BANK: Geld 21.11. 16:59:14, Brief 21.11. 16:59:14 1,71 1,72 1,79 Basiswertkurs: 54,95 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 17:01:27 Basispreis 38,0012 EUR Abstand zum Basispreis in % 30,78 Knock-Out-Barriere 38,0012 EUR Abstand zum Knock-Out in % 30,78 Hebel 3,20x Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

