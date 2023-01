Aktien: Jahresauftaktrally schon bald vorbei? 😱| Börse Stuttgart | US-Aktien | Inflation | Fed

Aktien: Jahresauftaktrally schon bald vorbei? đŸ˜±| Börse Stuttgart | US-Aktien | Inflation | Fed

â–ș Darum geht's im Video: Das Börsenjahr 2022 verlief fĂŒr die meisten Aktienanleger enttĂ€uschend. Trotz der Erholungsrally im Herbst stand am Jahresende ein rotes Vorzeichen bei DAX & Dow. WĂ€hrend sich Anleger nun ĂŒber den schwungvollen Start ins neue Jahr freuen, warnen Experten vor zu viel Optimismus. Was können wir vom Börsenjahr 2023 erwarten, dient die US-Wahl als Antrieb und wieviel RĂŒckenwind kommt aus China? EinschĂ€tzungen von Carsten Klude, Chefvolkswirt bei M.M. Warburg.



Timestamps:

00:00 â–ș Einleitung

00:48 â–șSchwungvoller Start in das neue Börsenjahr

02:13 â–ș Inflation - haben wir die Peaks schon gesehen?

05:23 â–ș Zinsen: Anleger hoffen auf Ende der Zinserhöhungen

13:18 â–ș RĂŒckenwind aus China?

17:30 â–ș Fazit



