UBS übernimmt Credit Suisse – Goldpreis knackt 2.000-Dollar-Marke

Für eine Feinunze Gold mussten Anleger am Montag zwischenzeitlich wieder über 2.000 Dollar auf den Tisch legen und damit so viel seit März 2022 nicht mehr. Insbesondere die jüngsten Bankenunruhen beschäftigen Anleger und treiben diese in Anlagealternativen. Gewinnmitnahmen bleiben angesichts der jüngsten Kursgewinne denkbar.

Temporäres Aufatmen am Markt nach Credit-Suisse-Rettung

Die finanziell angeschlagene Credit Suisse Bank ist vorerst gerettet worden. Für drei Milliarden Franken übernimmt die UBS den Rivalen, um das internationale Finanzsystem zu stabilisieren.

Den Deal unterstützt die Schweizer Notenbank (SNB) mit zusätzlicher Liquidität, einem Darlehen in Höhe von 100 Milliarden Franken. Die Schweizer Regierung sichert der UBS insgesamt neun Milliarden zusätzlich zu.

Ausgelöst wurde das globale Bankenbeben vor rund zwei Wochen durch den Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB).